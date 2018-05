Reţetă pentru delicioasa socată. Care sunt proprietaţile curative ale băuturii răcoritoare a românilor

0 flori de soc mari

350 g zahar

zeama a 2 lamai

coaja unei lamai

5 L apa plata

1/2 pliculet drojdie (optional)

Cum preparăm:

Se fierbe zaharul cu jumătate de litru de apă până se dizolvă, scrie jurnalul.ro.

Se spală florile de soc, pentru a le curata de praf si eventuale insecte și se storc bine lămâile iar jumătățile le păstrăm.

Intr-un borcan mare, de muraturi, aseaza florile de soc, jumătățile de lămâie, zeama de lamaie si drojdia uscată.

Deasupra lor toarna turnăm siropul racit si amestecăm energic pentru omogenizare. Lăsăm borcanul acoperit cu o farfurie sau tifon, la soare.

Amestecam in fiecare zi, de doua ori pe zi. Dupa 3-4 zile sucul se strecoară iar sticlele le păstrăm la frigider.

Resturile le păstrăm și le folosim la următoarea socată.

Bauturile acidulate, sintetice ar trebui inlocuite in aceasta perioada cu socata, bautura naturala racoritoare, preparata din flori de soc, cu multiple efecte terapeutice in sfera respiratorie, digestiva, urinara.

Despre florile de soc, dr. Constantin Sararu, presedintele Ligii de Homeopatie Clasica, spune ca "se folosesc in fitoterapie, in principal in afectiunile inflamatorii ale cailor aeriene superioare. Ele au efect expectorant, fluidifiant al secretiilor, calmant al tusei, sunt antifebrile prin efectul diaforetic (provoaca transpiratie) si au efect antiseptic pe mucoase". De asemenea, florile de soc au efect depurativ, ajutand la eliminarea excesului de apa din tesuturi si a toxinelor.

TOXIINFECTII, INSUFICIENTA CARDIACA

In afara problemelor respiratorii, dr. Constantin Sararu recomanda florile de soc si in infectii urinare, toxiinfectii alimentare, stari de constipatie, in probleme de insuficienta cardiaca si renala, in stari de anxietate, de neliniste. Fiind sedative si calmante, se pot utiliza in cazul copiilor si adultilor care au cosmaruri, care se trezesc speriati.

SOCATA SI INFUZIE

Dr. Constantin Sararu ne sfatuieste sa facem o cura cu socata. Ar trebui sa bem zilnic pana la doi litri din aceasta bautura. Ea nu prezinta contraindicatii, asa ca se poate folosi cu succes si la copii. Este de preferat ca socata sa fie indulcita cu miere sau zahar invertit – obtinut prin fierberea unei cantitati mari de zahar, la care se adauga lamaie. "La 10 litri de apa se adauga 20 de influorescente mari de soc, doua lamai, o portocala si miere. In functie de preferinte, socata se lasa la fermentat intre trei si cinci zile. In scop profilactic, ea se administreaza pentru stimularea imunitatii. De asemenea, din florile de soc se poate face infuzie. Dar, spre deosebire de socata, la care se folosesc florile proaspete, infuzia de soc se prepara cu flori uscate. Proportia este de o lingurita cu pulbere din flori la o cana cu apa.

PROPRIETATI. Infuzia din flori de soc combate guturaiul, bronsita, rinita acuta. Infuzia se prepara prin adaugarea plantei in apa care a dat in clocot si astuparea vasului cu o farfurie pentru 15 minute. Dar pentru a beneficia de efectele lor, florile de soc trebuie pastrate in saculeti de panza.

ULEI VOLATIL. Socul se poate administra si sub forma de ulei volatil. El se intrebuinteaza atat intern, cat si extern. Intern, doua-trei picaturi de ulei volatil de soc, de trei ori pe zi, se adauga intr-o lingurita cu miere si se inghit. In uz extern, datorita proprietatilor emoliente, uleiul de soc reda supletea pielii uscate, deshidratate. In acest caz, picaturile de ulei de soc care se folosesc ca baza pentru masaj se dizolva in ulei de floarea-soarelui.