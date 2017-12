REŢETĂ Prajitură cu ciocolată şi cremă de vanilie

Ingrediente Prajitura cu ciocolata si crema de vanilie

-Pentru blat:

50 g cacao neagra

150 ml apa

6 oua

200 g zahar

120 ml ulei

280 g faina

1 lingurita praf de copt

esenta de rom

-pentru crema:

6 galbenusuri

80 g zahar

80g amidon

500 ml lapte

extract de vanilie

-pentru crema de ciocolata

200 ml frisca lichida

200 g ciocolata amaruie

Mod de preparare Prajitura cu ciocolata si crema de vanilie

Pentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu, pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao.

Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare. Adaugi jumatate din cantitatea de zahar si mixezi pana obtii o bezea lucioasa, care face tepi atunci cand scoti paletele mixerului. Galbenusurile le freci cu cealalta jumatate din cantitatea de zahar pana devin albe si cremoase. Adaugi treptat uleiul, esenta de rom, apoi compozitia de cacao racita. Incorporezi faina amestecata cu praful de copt si la sfarsit, in 2-3 reprize, bezeaua.

Torni compozitia intr-o dreptunghiulara (30×20 cm) tapetata cu hartie de copt. Dai tava la cuptor la foc mediu pentru cca 40 de minute, pana blatul devine ferm la atingere. Il scoti pe un gratar si-l lasi la racit.

Pentru crema mixezi galbenusurile cu zaharul pana se albesc. Adaugi amidonul si omogenizezi. Torni apoi laptele caldut amestecand usor. Pui vasul pe foc mic si amesteci din cand in cand pana incepe sa se ingroasa compozitia (fara sa dea in clocot). Dai vasul deoparte il acoperi cu folie alimentara si lasi la racit.

Tai blatul in trei parti. Pui unul din blaturi in tava in care a fost copt, pe hartie de copt, torni jumatate din crema de vanilie, pui un blat, torni cealalta jumatate din crema de vanilie si asezi cel de-al treilea blat.

Lasi prajitura in frigider pentru 2-3 ore sau peste noapte.

Pentru crema maruntesti ciocolata neagra. Incalzesti frisca lichida pana la punctul de fierbere, adaugi ciocolata si amesteci pana obtii o crema omogena. O lasi sa se raceasca putin si o torni peste prajitura.

Lasi prajitura la rece pentru 3-4 ore si apoi o servesti.

