Supa de curcan

Mod de preparare Supa de curcan

Se taie spatele de curcan in bucati, acestea se curata si se spala bine, se pun la fiert in apa cu sare si se spumuiesc din cand in cand.

Cureti morcovul, radacina de patrunjel si telina, ceapa, le speli, le adaugi in supa dupa 30 de minute de cand a dat in clocot si lasi sa mai fiarba inca o ora.

Se presara patrunjel taiat marunt.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: