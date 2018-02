Reţetă specială pentru gulas cu carne de porc

Gulas cu carne de porc. Mod de preparare Gulas cu carne de porc



Se prajeste carnea in putin ulei pana se rumeneste.



Se scoate pe o farfurie si in acelasi ulei se caleste ceapa tocata marunt pana devine sticloasa.



Se adauga boiaua,sarea, piperul,carnea prajita si cartofii taiati cubulete.



Se completeaza cu apa si se lasa sa fiarba la foc mic.



Se fac galustele:se bate oul cu doua trei linguri de apa si se completeaza cu faina pana rezulta un aluat ca o smantana mi groasa.



Cand cartofii sunt aproape fierti se iau cu lingura gramajoare din aluat si se pun in cratita .Se lasa pe foc pana se fierb si galustele,se mai adauga 2-3 linguri bulion ,adaugam si smantana si se mai da intr-un clocot.



Dupa ce s-a stins focul se presara cu patrunjel verde tocat marunt.



