REŢETA ZILEI: Borş din carne de porc

Bors din carne de porc

Mod de preparare Bors din carne de porc

Carnea se pune la fiert in apa, (eu prima apa care a dat in clocot o arunc si apoi pun carnea din nou la fiert) (aproximativ 4 l), se aduna spuma din cand in cand.

Legumele se curata si se taie marunt, se pun in vasul cu carne atunci cand acesta este aproape fiarta. Se sareaza. Se adauga pasta de tomate.

Cand legumele au fiert se adauga borsul, se mai lasa 1-2 clocote.

Vasul se ia de pe foc si se adauga verdeata tocata marunt.

Pofta buna!

