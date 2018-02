REŢETA ZILEI: Chifteluţe de curcan în sos de roşii cu busuioc

Mod de preparare Chiftelute de curcan in sos de rosii cu busuioc

Pentru sos: intr-o tigaie incingi 2 linguri de ulei, adaugi ceapa tocata si 2 catei de usturoi. Le calesti pana cand devin usor aurii si adaugi rosiile cu sosul din conserva si 3-4 ramuri de busuioc proaspat (se poate inlocui cu busuioc uscat). Completezi cu apa calda (cam 200 de ml) si fierbi sosul pe foc potrivit pentru 10-15 minute.

Pui carnea tocata intr-un castron potrivit. Inmoi felia de paine in apa, o storci bine, o rupi bucatele mici si o adaugi peste carne, impreuna cu oul, nucsoara, 1 catel de usturoi zdrobit, patrunjelul verde tocat, sare si piper dupa gust.

Framanti bine compozitia, pana cand se omogenizeaza perfect, apoi, cu palmele umezite, formezi chiftelute, rulandu-le intre palme. Asezi chiftelutele in tava de cuptor tapetata cu hartie de copt si le introduci in cuptorul preincalzit la 200 grade C, pentru 20-25 de minute.

Intre timp, pasezi sosul cu blenderul, si adaugi, dupa gust, sare, piper si 1-2 lingura de zahar.

Asezi chiftelele intr-un vas rezistent la temperaturi ridicate si torni sosul peste chiftelute si le dai la cuptor inca 10-15 minute.

Chiftelutele in sos de rosii cu busuioc pot fi servite cu garnitura de paste sau de cartofi. Eu am pregatit un piure de cartofi.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici.