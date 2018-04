REŢETA ZILEI: Chiftelute în bacon

Chiftelute in bacon

Mod de preparare Chiftelute in bacon

Se inmoaie miezul de paine rupt in lapte.

Se amesteca toate ingredientele pentru chiftele (exceptand baconul). Se condimenteaza cu sare si piper.

Se formeaza chiftele mai lunguiete in palma (late cat felia voastra de bacon) si se aseaza pe cate o felie de bacon. Daca feliile de bacon sunt lungi, le puteti taia in jumatate, fiindca baconul trebuie sa cuprinda doar o data si un pic chifteaua. Se ruleaza.

Chiftelele se pot pastra asa la frigider pana aveti nevoie de ele.

Cand doriti sa le pregatiti, ungeti o tigaie cu ulei si incingeti-o bine. Rumeniti chiftelele invelite in bacon pe toate partile.

Dati tigaia la cuptor, la 200C pentru 10 minute. Daca tigaia voastra nu merge la cuptor, le puteti transfera pe o tava tinuta in cuptor.

Chiftelele sunt bune simple, ca aperitiv sau ca fel principal.

