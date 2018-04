Reţeta zilei: Cozonac de carne

Mod de preparare Cozonac de carne

Tapetezi o tava de cozonac cu hartie de copt in asa fel incat hartia sa ramana si pe dinafara.O ungi cu ulei.

Cele 600g de piept de pui le tai pe lung in fasii cat mai mari si le bat cu un ciocan de snitele, dar nu foarte tare, sa nu fie prea subtiri.Le condimentezi cu sare, piper, boia si le pui deoparte la rece.

Ficatul il pui la fiert in apa cu sare dupa care il scurgi bine, il lasi sa se raceasca si il toci.

Sunca o tai in cubulete foarte marunte.

Cele 500g de piept de pui le tai in cubulete marunte.

Ceapa tocata marunt o calesti pana se inmoaie, apoi adaugi cubuletele de piept de pui.Condimentezi cu sare, piper si mai lasi pe foc pana ce pieptul incepe sa se rumeneasca putin si lichidul format scade. Cand este gata iei tigaia de pe foc, lasi continutul sa se tempereze, apoi il pui intr-un robot si il toci, dar nu foarte marunt, doar cat sa se marunteasca putin.

Intr-un castron mare pui pieptul de pui cu ceapa, ficatul, sunca, cascavalul dat prin razatoarea mare, ouale, verdeata, usturoiul pisat si condimentezi cu sare, piper si amestececi totul pana se omogenizeaza compozitia.

Adaugi pentru inceput 2-3 linguri de pesmet si amesteci din nou.(Compozitia trebuie sa aiba o consistenta mai densa, deci, daca cumva ti se pare prea moale, mai adaugi inca 1-2 linguri de pesmet pana are consistenta precizata.)

Iei separat si pui intr-un castron cam 2 linguri bune din umplutura si le amesteci cu boia.

Pregatesti feliile de sunca si le umpli cu umplutura.Procedezi asa:

Pe 12 felii de sunca pui cate putin din umplutura modelata sub forma de bastonas. Restul de 2 felii de sunca le umpli cu umplutura amestecata cu boia.

Asamblezi cozonacul asa:

Scoti bucatile mari de piept de pui de la rece si tapetezi tava cu trei treimi din toata cantitatea de piept pe toate partile tavii. Cu treimea ramasa vei acoperi cozonacul.

Intinzi peste feliile de piept de pui un strat subtire de umplutura, apoi asezi un rand din baghetele de sunca; mai intai 3 bucati pe fund, una in mijloc, mai precis cea cu boia si apoi alte 3 bucati deasupra.De-a lungul tavii se vor forma 2 floricele.Acoperm totul cu umplutura ramasa si nivelezi.

Asezi deasupra feliile de piept de pui ramase.

Acoperi cozonacul cu hartia de copt, asezi tava de cozonac in alta tava de prajitura mai mare in care pui apa cat sa ajunga la jumatatea tavii de cozonac.

Dai tava la cuptor, la foc mediu pentru 60-70 de minute.

Dupa acest timp, scoti tava, o lasi sa se tempereze putin apoi scoti cozonacul din tava. Indepartezi hartia de copt si asezi cozonacul intr-o alta tava pe fundul careia ai pus hartie de copt si ai stropit-o putin cu ulei de masline.

Pensulezi suprafata cozonacului cu oul batut cu lapte si introduci tava la cuptor la foc iute pentru 8-10 minute pana cozonacul se rumeste frumos si devine auriu. Cand este gata il scoti din cuptor si il lasi sa se raceasca.

Servesti cozonacul feliat alaturi de sosuri sau legume.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: