REŢETA ZILEI: Drob de vinete

Mod de preparare Drob de vinete

Cureti vinetele, le tai cubulete si le fierbi 15 minute, in apa usor sarata. Le lasi sa se scurga intr-o strecuratoare.

Calesti ceapa, apoi adaugi ardeiul taiat cubulete, mararul tocat si usturoiul pisat. Adaugi vinetele si amesteci usor pana cand se omogenizeaza compozitia. Mixezi ouale si adaugi compozitia de vinete racorita,faina, sare si piper. Torni compozitia in tava tapetata cu hartie de copt (eu am folosit un vas de silicon pe care l-am uns cu unt) si o dai la cuptor, la foc mediu (180 grade C), pentru 30-40 minute. Lasi sa se raceasca si tai drobul felii.

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro