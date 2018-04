REŢETA ZILEI: Musaca de vinete

Musaca de vinete

Mod de praparare Musaca de vinete

1. Se curata vinetele de coaja apoi se taie in rondele goase de cca.1 cm care se prajesc pe ambele fete in ulei incins apoi se scot in strecura,se dau cu un praf de sare si se lasa sa se scurga bine sucul si uleiul din ele

2. Curatam ceapa si o taiem marunt,morcovii si telina curatate se dau prin razatoarea mica,verdeata se toaca marunt.

Intr-un strop de ulei se caleste ceapa cu morcovul si telina,apoi se adauga si carnea tocata amestecand mereu cu lingura de lemn pana ce scade tot sucul lasat de carne,se sareaza si se pipereaza dupa gust apoi se opreste focul si se adauga verdeata tocata fin.

3. Intr-o tavita se tapeteaza fundul si peretii vasului cu rondele prajite de vinete,asezate una langa alta,apoi se aseaza stratul de carne,deasupra un stra de rondele de rosii apoi se acopera cu restul de rondele de vinete.Deasupra se toarna ouale batute spuma si se da tava la cuptorr cca 30 de minute,pana se rumeneste frumos.Se rade cascavalul deasupra si se mai lasa 2 minute pentru gratinare.Se portioneaza dupa ce s-a racit un pic.Se serveste simpla sau cu smantana.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile sunt aici.