REŢETA ZILEI: Orez cu pui

Orez cu maruntaie de pui

Mod de preparare Orez cu maruntaie de pui

Pipotelele si inimioarele spalate si curatate de pielite se pun la fiert, acoperite cu apa rece cu un praf de sare,cand incep sa fiarba se spumeaza usor si se da focul mic,lasandu-le sa fiarba cu sare,un praf de condiment,cca 30 min.

Se scot pipotelele si inimoarele din supa,cu o spumiera si se pun la prajit intr-o lingura de ulei de masline,adaugand putina supa peste ele si se lasa acoperite sa fiarba inabusit pana scade toata supa. Cand incep sa se rumeneasca, se adauga lingura de pasta de tomate si usturoiul zdrobit,se toarna si o cescuta din supa ramasa,se potriveste de sare si condimente,dupa gust,se mai lasa sa fiarba cateva clocote si se opreste focul si se adauga doua foi de dafin.In supa care ne-a ramas ,firbem orezul bine spalat cu apa rece si il lasam sa fiarba la foc domol, pana se inmoaie bine, apoi dupa ce am potrivit de sare si condimente,oprim focul si acoperim cu un capac etans,cateva minute

Pipotelele si inimioarele se servesc pe gramajoare de orez in care am facut o adancitura cu o lingura si in care am pus fara sa ne zgarcim sos si carnita. In jurul gramajoarelor de orez,ornam cu frunze de salata creata.Se serveste cu o salata de sezon.

Pofta buna!

