Reţeta zilei: Samosa cu cartofi

Mod de preparare

Amestecam faina cu sarea, adaugam uleiul si treptat apa, framantam pana rezulta o coca nelipicioasa. Acoperim si lasam sa se odihneasca 30 minute. Fierbem cartofii (spalati) cat sa intre furculita in ei, ii trecem pe sub un jet de apa rece si ii lasam sa se raceasca, ii curatam de coaja si ii taiem bucati.

Intr-o tigaie calim ceapa tocata marunt, adaugam usturoiul tocat si condimetele, lasam cca 1 minut sa se caleasca impreuna dupa care adaugam cartofii si ardeii tocati, potrivim de sare si piper dupa gust si mai lasam cca 2-3 minute pe foc. Lasam sa se raceasca intr-o farfurie. Intindem coca intr-o foaie subtire, taiem patratele si le umplem cu o lingura de umplutura. Ungem marginile cu apa si le prindem bine apasand cu degetele (ca la coltunasi). Le prajim in ulei incins, pe ambele parti, le scoatem pe un servetel absorbant.

