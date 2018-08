REŢETA ZILEI: Supă de găina cu tăiţei de casă

Supa de gaina cu taitei de casa

Gaina se curata, se spala si se pune la fiert cu apa rece si sare. Cind se ridica spuma, aceasta se indeparteaza cu atentie. Cand clocoteste supa, se adauga zarzavatul curatat si spalat (daca se prefera, se adauga si citeva boabe de piper). Se lasa sa fiarba incet, la foc potrivit. Carnea de gaina de tara fierbe in 2 – 2,5 ore. In timp ce se fierbe supa, se pregatesc taiteii. Din faina se face o gramajoara cu o gropita in mijloc in care se sparg doua oua si se adauga putina sare. Se amesteca bine, framintind pana se obtine un aluat compact. Se lasa sa stea 20-30 de minte. Cu sucitorul se intinde din aluat o foaie subtire de 1-2 mm. Se lasa foaia timp de 10-15 minute sa se usuce, apoi se ruleaza si se taie in fasii cat mai fine cu putinta care, apoi se rasfira pentru a se usca. In supa strecurata si care clocoteste se pun taiteii; se lasa sa fiarba 12-15 minute. Pasarea fiarta se poate servi alaturi, gustul ei fiind unul foarte bun.

