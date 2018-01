REŢETA ZILEI. Tort amandină

Batem ouale cu zaharul pana se topeste zaharul. Adaugam faina si cacao si mixam pana se omogenizeaza.

Turnam in forma tapetata cu hartie de copt (diametru forma 24 cm) si dam la cuptor circa 40 minute la foc mic.

Incercam cu un scobitor si cand nu ramane deloc aluat pe el blatul este copt.

Taiem cu atentie blatul in doua parti pe cat posibil egale.

Preparam crema astfel: margarina putin topita la microunde (nu trebuie sa devina lichida ci doar sa foe foarte moale) o batem cu mixerul pana devine cremoasa.

Adaugam apoi zaharul pudra cacao si pliculetele de capuccino. Mixam in continuare pana se topeste zaharul si compozitia devine omogena.

Asezam primul blat in forma de tort cu pereti detasabili si il insiropam.

Siropul il preparam astfel: caramelizam zaharul, adaugam peste el apa si esenta de rom si lasam pe foc pana se topeste zaharul. Lasam sa se raceasca.

Peste primul blat adaugam crema avand grija sa pastram cateva linguri pentru decor.

Deasupra adaugam celalalt blat si il insiropam .

Dam tortul la rece cateva ore (eu l-am lasat peste noapte) apoi indepartam forma .

Preparam glazura astfel: rupem ciocolata cubulete, adaugam peste ea frisca lichida si margarina si o punem pe baie de aburi mestecand continuu pana se topeste de tot ciocolata. Imbracam tortul cu glazura obtinuta .

Marginile tortului le tapetam cu bombonele de ciocolata pentru decor si lasam 10-15 minute.

Cu ajutorul unui sprit formam diverse modele pe tort.

Topim pe baie de aburi ciocolata punem intr-o punguta pe care o intepam la un capat si pe o hartie de copt desenam triunghiuri , apoi le hasuram.Dam la rece apoi le desprindem si ornam tortul.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: