REŢETA ZILEI: Vinete cu brânză

Vinete cu branza

Mod de preparare Vinete cu branza

Se taie vanata in doua jumatati egale si se presara pe fiecare jumatate un praf de sare. Se lasa la scurs si se usuca apoi cu un prosop de hartie, dupa care se scobesc pentru a putea fi umplute. Se pune in paralel putin ulei de masline in tigaie. Se taie ceapa cat mai marunt sau se da pe razatoare si se pune la prajit pana devine aurie. Apoi se scoate intr-un bol separat. Se adauga in tigaie cubuletele de rosii, sarea si piperul dupa gust si se lasa cam 50 de minute la fiert in sosul propriu amestecat cu uleiul ramas de la ceapa. Se adauga peste acestea caperele, cateii de usturoi zdrobiti, busuiocul si fasiile de ansoa taiate in bucati mai mici. Se lasa sa fiarba impreuna cam 8-10 minute. Dupa ce ingredientele pentru umplutura sunt gata, se pun in jumatatile de vinete pregatite deja. Deasupra acestora se presara rosiile cu tot cu sosul obtinut si branza rasa, se stropesc cu ulei si se asaza intr-o tava in cuptorul preincalzit la foc mediu. Timpul de coacere este de aproximativ o ora. Va puteti da seama ca sunt gata dupa culoarea aurie a branzei de deasupra.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: