Retete de Paste 2018: Cum se face cea mai delicioasă PASCĂ

Retete de Pasti: Pasca

Mod de preparare Retete de Pasti: Pasca

Stafidele le punem intr-un bol, turnam apa cat sa le acopere si le lasam sa se inmoaie 30 minute – 1 ora, dupa care le punem intr-o strecuratoare la scurs. Punem branza dulce de vaca intr-un castron, adaugam zaharul tos, esentele de rom, zaharul vanilinat, coaja de lamaie, stafidele, ouale si amestecam cu un tel pana la omogenizare. In compozitia rezultata adaugam 10g gris si 25g faina si amestecam din nou cu telul, pana se omogenizeaza. Intr-un lighean se amesteca apa calduta, laptele caldut, untul topit, galbenusurile, pliculetul de drojdie, zaharul tos, coaja rasa de lamaie, faina si sarea. Se fremanata bine. Acoperiti aluatul cu un prosopel curat si lasati-l la dospit intr-un loc caldut, pentru 1 ora. Dupa ce aluatul a dospit, rasturnati-l pe suprafata de lucru (pe care o ungeti, in prealabil cu o pelicula fina de ulei) si impartiti aluatul in 2 parti egale. Din jumatate de aluat facem o foaie rotunda ca tava pe care o folosim pentru pasca, aluatul il intindem cu mana, nu folosim sucitorul. Punem umplutura in mijloc dupa care punem si aluatul celalalt. Se unge cu oul, laptele si mierea si se da la cuptor pana se coace.

Ingredientele si cantitatile sunt aici.