Reţete de Paşti: 10 reţete tradiţionale pentru masa de Paşti 2018

Retete de Pasti. Daca nu ti-ai stabilit inca meniul de sarbatori, te invitam sa arunci un ochi la propunerile noastre.

Retete de Pasti: Rulada de spanac

Ingrediente Rulada de spanac

300 gr spanac

300 gr crema branza

2 linguri margarina

3 oua

1 praf copt

4 linguri faina

1 ardei gras rosu

Mod de preparare Rulada de spanac

Se bat albusurile spuma cu un praf de sare apoi se adauga spanacul (eu am pus congelat, daca aveti proaspat trebuie fiert in prealabil) si galbenusurile.

Se adauga faina si praful de copt, se amesteca bine si se toarna continutul intr-o tava tapetata cu hartie de copt (dimensiuni tava 32*35).

Se coace la foc mediu aproximativ 30 minute. Nu trebuie sa se rumeneasca, se verifica cu o scobitoare pentru a vedea daca s-a copt.

Se rastoarna cu grija pe o alta foaie de copt cu fata in jos.

Se ruleaza in hartie si se lasa sa se raceasca asa.

Intre timp se prepara crema: se freaca margarina cu crema de branza, apoi se adauga ardeii taiati marunt. Eu am avut de la congelator.

