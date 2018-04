Retete de Pasti: Drob de maruntaie cu carne de pui

Spalam bine toate organele, le fierbem si dupa ce s-au racit le dam prin masina de tocat.

Compozitia rezultata o amestecam cu ceapa si patrunjelul, mararul taiat marunt, condimentam cu sare, piper si cimbru.

Spargem si adaugam ouale si amestecam bine.

Am uns o tava de guguluf si am pus fasiile de aluat lasand distanta intre ele, iar capetele sa depaseasca marginile tavii.

Am luat jumatate din compozitia de organe, am repartizat-o pe toata suprafata tavii, am curatat ouale fierte, le-am taiat pe jumatate si le-am pus peste compozitie.

Am acoperit totul cu cealalta jumatate din amestecul de organe.

Deasupa batem 1 oua il turnam peste compozitie dupa care punem prapurul de miel, il bagam bine pe margini.

Am uns totul cu ou batut si am pus la cuptorul incins, la foc mediu cam 45 de min.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici.