Reţete de Paşti: Drob de pui

Pieptul de pui a fost spalat si scurs bine de apa dupa care l-am tocat la robot. Legumele au fost si ele spalate dupa care au fost tocate marunt sau in cubulete dupa preferinta fiecaruia.

Intr-un bol am adaugat carnea peste care am pus ouale amestecam usor cu furculita adaugam ardeiul,morcovul si ceapa codimentam cu sare ,piper eu am adaugat si putin cimbru ,boabele de porumb au fost scurse de zeama si adaugate in compozitie spre final adaugam si patrunjelul tocat fine si le amestecam pana se vor incorpora toate ingredientele.

Ungem o forma de chec sau daca doriti puteti pune si hartie de copt, cuptorul a fost incins turnam compozitia in tava o intindem sa fie uniforma si o dam la cuptor pentru30-35 minute la foc potrivit.

Pofta buna!

