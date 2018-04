Reţete de Paşti: Plăcinta împletită cu carne de pui

Lasi aluatul la dezghetat.

Cureti ceapa, o tai marunt si o pui la calit in ulei 3-4 minute.

Adaugi carnea tocata si o amesteci sa nu se prinda pana lasa zeama.

Pui sare, piper si mararul tocat si lasi sa fiarba pana scade zeama si carnea este facuta.

Lasi la racit putin si amesteci cu ouale batute.

Pe masa infainata pui aluatul si il netezesti cu sucitorul. Imparti din ochi in trei pe partea lunga si treimile din parti se taie fasii de 1,5-2 cm.

Pui carnea pe fasia din mijloc, netaiata si acoperi alternativ cu fasiile de pe margine.

Pui placinta intr-o tava pe hartie de copt. Ungi cu galbenusul de ou batut si presari susan. Introduci tava in cuptorul preancalzit pentru 35-40 minute.

Se taie rece si se serveste.

