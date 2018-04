Retete de Pasti: Tarta cu spanac, branza si oua

Mod de preparare Retete de Pasti: Tarta cu spanac, branza si oua

Faina, sarea si untul le amesteci pana obtii un aluat sfaramicios. Bati oul bine si apoi adaugi cele 3 linguri de apa. Pui amestecul de ou in faina si framanti foarte bine. Aduni aluatul intr-o bila pe care o invelesti in folie si o dai la rece pentru o ora.

Intre timp pregatesti umplutura. Speli spanacul bine si il clocotesti pentru 2 minute. Il scurgi bine de apa si apoi in mixezi impreuna cu patrunjelul, mararul, branza si 3 oua + 1 albus. Adaugi nucsoara, sare si piper dupa gust.

Imparti aluatul in doua, intinzi 2 foi si una dintre ele o asezi in tava unsa cu unt, imbracand si peretii. Adaugi umplutura si nivelezi. Cu ajutorul unui polonic mai mic sau a unei linguri faci 6 "cuiburi". Spargi ouale cu grija si le asezi in aceste cuiburi, 5 pe margine si unul in centru. Acoperi cu cealalta foaie, inlaturand excesul. Din restul de aluat poti sa faci mici ornamente. Ungi tarta cu galbenusul amestecat cu laptele si o introduci in cuptorul preincalzit pentru 50 de minute la 180 de grade Celsius, pana se rumeneste frumos.

