Retete de post: 30 de preparate populare pentru Postul Craciunului

Iata 30 de retete de post pe care ti le facem cu drag pentru a-ti usura munca in prepararea unor retete de post rapide si delicioase.



Retete de post #1: Tocanita de ciuperci



Ingrediente Tocanita de ciuperci



1 kg de ciuperci

2 ardei grasi rosi

3 cepe

2 morcovi

200 g pulpa de rosii

cimbru

patrunjel

sare

piper

200 ml vin alb

2 linguri de faina

Mod de preparare Tocanita de ciuperci



Ciupercile le curatam, le spalam, dupa care le taiam felii. Calim ceapa in putin ulei incins, cand a devenit aurie adaugam morcovii dati prin razatoare. Dupa ce s-a calit putin impreuna cu ceapa adaugam ardeii tocati, rosiile pasate, ciupercile si vinul.



Lasam sa fiarba putin impreuna, dupa care adaugam apa cat sa acopere ciupercile. Adaugam cimbrul si acoperim oala, lasam sa fiarba la foc mic amestecand din cand in cand. Faina o amestecam cu putina apa dupa care adaugam peste ciuperci si lasam sa fiarba cca 10 minute. La final potrivim de patrunjel si condimente dupa gust



Pofta buna!



