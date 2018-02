Retete de prajituri fara coacere. Cele mai delicioase prajituri fara coacere

Retete de prajituri fara coacere: Prajitura cu zmeura si biscuiti



Ingrediente Prajitura cu zmeura si biscuiti



blat 1: 200 g biscuiti macinati marunt, 75 g unt topit, 2 linguri miere de albine

crema: 200 ml frisca lichida, 4 linguri de dulceata de zmeura, 10 g gelatina (un plic) 100 ml suc de zmeura

blat 2: 100 g biscuiti maruntiti mai mare, 10 g tort gelle (un plic) 300 ml sirop de zmeura, o mana de zmeura



Mod de preparare Prajitura cu zmeura si biscuiti

Se framanta biscutii macinat fin cu untul moale si cu mierea apoi se pune intr-o forma rotunda de tort (25 cm) cu inel detasabil, se taseaza bine cu o lingura si se da la rece.

Se mixeaza frisca pana se intareste apoi se adauga in fir subtire gelatina topita la bain marin, dar intati hidratata in apa rece. Se torna acest amestec in forma, peste biscuiti apoi se adauga siropul si dulceata care se amesteca usor cu o lingurita in frisca. Deasupra se presara biscuitii rupti in bucati mai mari apoi se orneaza cu zmeura deasupra siapoi se toarna tort gelleul preparat cu siropul de zmeura, conform instructiunilor. Se lasa la rece cel putin 3 ore inainte de a o taia.



Pofta buna!



