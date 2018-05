Retete pentru copii: Ouă la cuptor pe pat de spanac

Oua la cuptor pe pat de spanac

Spanacul este o leguma importanta pentru alimentatia copiilor pentru proprietatile sale nutritive benefice (aport mare de vitamina C indeosebi) insa copiii nu mereu il prefera, mai ales daca varianta lui de preparare nu este una foarte atractiva si gustoasa.

Iata mai jos o reteta pentru copii delicioasa pe care o puteti incerca in familie, oferita noua de prietena Sfatul Parintilor, doamna Maria Iosip: Oua la cuptor pe pat de spanac.

Mod de preparare Oua la cuptor pe pat de spanac

Se spala spanacul in mai multe ape si se taie marunt, marunt (cu cat e mai marunt, cu atat copiii il pot manca cu mai multa usurinta); se trage apoi la tigaie in 2 linguri de unt topit.

Se adauga sarea, piperul, nucsoara.

Intr-un vas termorezistent, uns cu unt asezam spanacul condimentat.

Preparam ouale romanesti in apa clocotita in care am pus sare si 1 lingura otet; se sparg intr-un vas mic si le dam drumul in apa clocotita.

Se scot cu spumiera si facand un culcus le asezam pe fiecare pe patul de spanac.

Presaram cascaval ras si dam la cuptor la foc iute!

Se serveste imediat, stropind dupa gust cu zeama de lamaie.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: