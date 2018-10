REŢETE PRĂJITURI: Ecler cu ciocolată şi frişcă

Ecler cu ciocolata si frisca

Eclerul:

Se pune margarina cu apa si sarea la foc. Cand da in clocot, se ia de pe foc, se adauga faina si se amesteca bine. Se fierbe apoi putin la foc mic. Se pune la racit apoi. Cand este aproape rece se adauga pe rand ouale. Se omogenizeaza bine. Dupa aceea se pregateste o tava cu hartie de copt si se pun sub forma de bastonase. Se introduce tava in cuptor. Cand sunt gata se lasa sa se raceasca si apoi se taie pe jumatate pe orizontala.

Crema de ciocolata: Se amesteca bine toate ingredientele, iar apoi se fierb la foc mic, amestecand incontinuu pana se ingroasa. Se amesteca bine si se lasa sa se raceasca.

Punem atat crema cat si frisca in cate o seringa de ornat cu varful foarte gros. Luam partea de jos la eclerului, punem apoi un strat ciocolata cu seringa, punem apoi un strat frisca tot cu seringa si punem capacul. Ies delicioase!

Pofta buna!

