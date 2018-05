REŢETE PRĂJITURI: Fursecuri fragede cu cremă de lămaie

Fursecuri fragede cu cremă de lămaie

Mod de preparare Fursecuri fragede cu crema de lamaie

1. Se amesteca untul aflat la temperatura camerei cu zaharul turnat treptat, esenta, oul si galbenusurile adaugate cate unul.

2. Se amesteca faina cu amidonul si apoi se incorporeaza in aluat. Aluatul se pune intr-un sprit cu ajutorul caruia se fac fursecuri sub forma de coronita, intr-o tava unsa cu ulei si tapetata cu hartie de copt, usor distantate intre ele care se coc 10 minute, la foc potrivit, in cuptorul preincalzit. Fursecurile se scot din tava si se lasa la racit.

Pentru crema se fierbe laptele cu zaharul si o lingurita de coaja rasa de lamaie, apoi adaugam grisul si lasam sa fiarba pana se ingroasa bine, amestecand continuu. Dam la o parte de pe foc, lasam 10 minute sa se racoreasca apoi adaugam untul taiat cubulete, mixand la viteza maxima pana ce obtinem o crema care si-a dublat volumul. Se adauga si esenta si sucul de la o lamaie. Se ung fursecurile cu aceasta crema apoi se lipesc si se dau cu zahar pudra.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: