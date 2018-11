REZULTATE REZIDENTIAT 2018 UMF CAROL DAVILA: Concurenţă mare, când se anunţă notele

REZULTATE REZIDENTIAT 2018 UMF CAROL DAVILA: Conform metodologiei de desfasurare a concursului de rezidentiat, Ministerul Sanatatii a publicat repartitia pe sali a candidatilor care vor sustine proba de concurs in centrul universitar Bucuresti. Candidatii vor fi prezenti la salile de concurs, duminica 18 noiembrie 2018, orele 8:30.

Atentie salile de concurs sunt repartizate in mai multe LOCATII – vezi detalii.

Candidatii vor lua toate masurile pentru a ajunge la timp in locatiile de concurs.

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul

se desfasoara in centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

Numarul de locuri si posturi pe domenii si specialitati se stabileste defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultati de medicina, medicina dentara si

farmacie, in functie de capacitatile de pregatire pe specialitati ale acestora, de catre Ministerul Sanatatii si Asociatia Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania si se aproba prin

ordin al ministrului sanatatii.

Pentru organizarea concursului de rezidentiat este desemnata o comisie centrala de rezidentiat, formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai universitatilor de medicina si farmacie din Romania, aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si al ministrului sanatatii.

Intreaga responsabilitate privind organizarea si desfasurarea concursului, alcatuirea clasificarilor si alegerea locurilor/posturilor apartine comisiei centrale de rezidentiat.

Concursul se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare in care se organizeaza concursul, pe o

durata de 4 ore.

Alegerea unui loc sau post este conditionata de obtinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel national pentru cele 200 de intrebari

pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcatuindu-se o singura clasificare

nationala pentru fiecare domeniu.





REZULTATE REZIDENTIAT 2018 UMF CAROL DAVILA:

Ministerul Sanatatii a publicat listele cu candidatii inscrisi la concursul de rezidentiat, sesiunea 18 noiembrie 2018, pentru cele 6 centre universitare.

Listele de mai jos sunt listele finale, dupa corectarea greselilor semnalate pana la data de 09.11.2018 inclusiv.

Orice mica inadvertenta intre numele inscris in actul de identitate si numele inscris pe lista va fi consemnat in procesul verbal al salii urmand a fi corectata dupa concurs, inaintea emiterii ordinului de confirmare a rezultatelor concursului.

Aceste informatii au fost actualizate in data de: 09.11.2018

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE TOT CENTRUL UNIVERSITAR 1 BUCURESTI descarca descarca descarca descarca 2 CLUJ-NAPOCA descarca descarca descarca descarca 3 CRAIOVA descarca descarca descarca descarca 4 IASI descarca descarca descarca descarcă 5 TG. MURES descarca descarca descarca descarca 6 TIMISOARA descarca descarca descarca descarca

Rezidentiat 2018: Numarul de candidati inscrisi la concurs

Pentru informarea candidatilor prezentam numarul candidatilor inscrisi pe centre universitare si domenii.

Aceste informatii privind distributia pe domenii au fost actualizate in data de: 06.11.2018

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE 1 BUCURESTI 2.403 604 243 2 CLUJ-NAPOCA 835 210 164 3 CRAIOVA 610 119 65 4 IASI 995 265 107 5 TG. MURES 513 102 55 6 TIMISOARA 901 170 58

METODOLOGIA Rezidentiat 2018

Candidatii posesori ai diplomei de medic obtinute in Romania ori intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si candidatii din Republica Moldova, absolventi cu diploma de

licenta obtinuta in ultimii 5 ani la Universitatea de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu din Chisinau pentru locurile oferite romanilor de pretutindeni de catre Ministerul Educatiei

Nationale, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sustin concursul in aceleasi conditii

precum cetatenii romani, insa concureaza pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

Rezidentii au obligatia sa efectueze pregatirea si sa sustina examenul de specialist in specialitatea pentru care au optat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009

privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezidentiat 2018 – alegerea unui loc/post

Medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti pe locuri incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, egala cu durata rezidentiatului, cu unitatea

sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat 2018.

La nivelul centrelor universitare care organizeaza concursul se desemneaza comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universitatii.

Medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti pe post incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

In baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rezidentii pot efectua cumul de functii numai in conditiile respectarii integrale a curriculei si a programului de pregatire stabilit pentru toti rezidentii, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.