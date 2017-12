Rezultatele Tragerilor Speciale Loto de Anul Nou, duminică, 31 decembrie 2017. Numere loto

Duminică, 31 decembrie, 2017, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. DC News va publica, începând cu orele 18,10 rezultatele tragerilor Speciale de Anul Nou.

Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

La tragerile loto de duminica, 24 decembrie, Loteria Romana a acordat 26.796 de castiguri in valoare totala de 1.454.590,65 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 580.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 230.000 de euro).

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,44 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro).

La Noroc Plus a ramas in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 65.000 de lei (peste 14.000 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 153.700 de lei (peste 33.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 92.500 de lei (aproximativ 20.000 de euro).

EXTRAGERE SPECIALA „LOZUL ANULUI NOU"

Duminica, 31 decembrie, are loc, de asemenea, o extragere pe baza de lozuri necastigatoare „Lozul Anului Nou". Pentru aceasta s-au pus in joc 5 castiguri a cate 10.000 de lei si marele premiu constand intr-un autoturism de marca straina.

Duminică, 31 decembrie, toate agențiile Loto au progam până la orele 16,00, luni și marți acestea fiind închise.

NUMERELE EXTRASE duminică, 31 decembrie, 2017

Loto 6/49: 43, 36, 2, 42, 32, 28

Loto 6/49 suplimentar: 5, 44, 12, 9, 29, 16

Joker: 3 / 44, 29, 8 , 14 , 17

Joker suplimentar: 2 / 41, 14, 7, 31, 37

Loto 5 din 40: 15, 6, 1, 19, 10, 13

Loto 5 din 40 suplimentar: 17, 28, 20, 37, 24, 23

Noroc: 7733476

Super Noroc: 139137

Noroc Plus: 657647