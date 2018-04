Rich Girls Studios, premiat pe plan internaţional pentru cea mai bună strategie de marketing si promovare

Profesionalismul si experienta acumulata in timpul celor 17 ani de activitate reusesc de fiecare data sa ii diferentieze de concurenta existenta pe piata. Desi in ultimii ani industria s-a dezvoltat extrem de mult, studio videochat Rich Girls Bucurestis-a mentinut mereu in topul preferintelor, reusind sa-si construiasca un brand extrem de puternic, care garanteaza succesul pentru toate modelele nou venite, care doresc sa faca cariera in aceasta industrie.

Putem spune cu usurinta ca aceasta meserie a devenit o arta in adevaratul sens al cuvantului, iar modelele cu experienta confirma aceasta afirmatie de fiecare data cand au ocazia. Daca alegi sa intri in echipa modelelor Rich, vei putea sa inveti de la cei mai buni. In acest sens, Rich Girls Studios pune la dispozitia tuturor modelelor cea mai mare echipa de traineri specializati, exclusiv feminina, care sa le ajute si sa le invete cele mai bune tehnici de comunicare, atat verbala cat si non-verbala, astfel incat fiecare model sa poata comunica mai usor cu membrii online si sa se muleze pe asteptarile lor.

Imaginea modelelor este un alt avantaj oferit de echipa Rich. Fiecare model beneficiaza de servicii de infrumusetare gratuite precum: make-up, coafor, unghii, extensii gene sau solar, care le permit sa-si schimbe look-ul ori de cate ori isi doresc. Iar fiecare schimbare majora este un motiv numai bun pentru innoirea portofoliului. Rich Girls dispune de propriul studio foto profesionist, dotat cu aparate de ultima generatie, si o intreaga echipa de fotografi, regizori si editori care au grija ca profilurile modelelor de pe site-urile de videochat sa arate impecabil si sa atraga cat mai multi membri.

Echipa de promovare si marketing lucreaza zi de zi la imbunatatirea imaginii modelelor Rich Girls, aducandu-le pe acestea pe cele mai inalte pozitii in topurile internationale. In acest fel, modelele Rich ajung sa depaseasca suma de 3500 $ inca din prima luna lucrata, si sa aiba castiguri fabuloase de peste 10.000 $ de la o luna la alta.

Pentru ca strategiile de promovare si marketing sunt extrem de bine gandite, ele au fost apreciate peste tot in lume, iar munca echipei noastre a fost rasplatita cu cel mai ravnit trofeu din industria videochatului: “Best Live Cam Marketing Strategy”, castigat de Rich Girls Studios in luna martie 2018.

Contact: 0722.101.020

Facebook: https://www.facebook.com/richgirlsstudios/

Instagram: https://www.instagram.com/richgirls.bucuresti

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8g3N3TGJqw4Vphz_279l2g