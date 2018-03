Robert Cazanciuc: Dacă în cursul dezbaterilor vom finaliza legile Justiţiei, vom da un vot, dacă nu, facem câte şedinţe va fi nevoie

"Mai multe legi am discutat (cu Liviu Dragnea – n.r.), aflate în procedură parlamentară, şi despre legile Justiţiei, împreună cu preşedintele comisiei, Florin Iordache, ideea a fost să avem un calendar în care să nu ne grăbim. Am avut ieri o primă şedinţă a comisiei, am luat fiecare text în parte. Aţi văzut că dezbaterea nu a durat foarte mult pentru că suntem destul de strânşi să spunem de decizia Curţii. O să avem următoarea şedinţă luni, luăm articol cu articol. Au fost lăsate membrilor comisiei toate propunerile de modificare în acord cu decizia Curţii", a spus Robert Cazanciuc, după o discuţie de aproximativ o oră în biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, potrivit News.ro.

Cazanciuc a afirmat că, dacă legile vor fi finalizate în urma dezbaterilor, acestea vor fi votate, în caz contrar se vor organiza câte şedinţe este nevoie pentru a trece toate articolele din cele trei lei ale Justiţiei.

"(...) Dacă în cursul dezbaterilor vom finaliza legile, vom da un vot, dacă nu vom finaliza, vom face încă o şedinţă şi câte vor fi nevoie până când vom trece toate articolele din cele trei legi. Dar, foarte multe articole de modificat nu sunt. Aţi văzut sunt 20 şi ceva de articole şi o marjă destul de mică de manevră pentru membrii comisiei, aşa spune decizia Curţii", a mai adăugat el.

Întrebat dacă eliminarea preşedintelui din procedura numirii magistraţilor de rang înalt respectă decizia CCR, senatorul PSD a replicat: "Aţi văzut câteva propuneri supuse dezbaterii, o să luăm la vot fiecare articol în parte şi vedem dacă este riguros cu decizia Curţii sau nu, unde nu este riguros nu va fi forma finală".

De asemenea, întrebat dacă el crede că CCR spune că preşedintele trebuie eliminat din decizia de numire a conducerii ÎCCJ, Rober Cazanciuc a spus că "legiuitorul are opţiunea să lase sau să întărească independenţa CSM".

"A fost sunat de curtoazie în anul 2005 că au fost lăsate atribuţii preşedintelui României, legiuitorul are opţiunea să lase sau să întărească independenţa CSM. Textul propus colegilor noştri a avut în vedere ideea de a întări independenţa CSM. Dar va fi luat la vot fiecare articol în parte şi vor rămâne în corpul legii doar acele articole care sunt strict în acord cu decizia Curţii", afirmă el.

De asemenea, referitor la acuzaţiile lui Liviu Dragnea, potrivit cărora Victor Ponta şi-a numit Guvernul cu ajutorul lui George Maior, senatorul a spus că nu ştie să fi fost vreun "troc": "Nu am nici cea mai mică ideea. Eu am fost propus şi numit ministru când procedura era deja declanşată. la momentul 15 aprilie 2013. Nu ştiu de niciun fel de discuţii prealabile, înţelegeri, trocuri sau alte chestiuni de acest gen. Am participat la finalizarea unei proceduri în faţa CSM, public, transparent, clar".

Comisia specială care a modificat cele trei legi ale Justiţiei - legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi legea 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) -, condusă de Florin Iordache, şi-a reînceput miercuri activitatea.

Modificările asupra celor trei legi ale justiţiei, adoptate la sfârşitul anului trecut de către Parlament au fost constestate la Curtea Constituţională a României (CCR) şi de către PNL şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar CCR a decis în cazul tuturor celor trei legi că modificările sunt parţial neconstituţionale, urmând ca acestea să se reîntoarcă la comisie.

Comisia a aşteptat publicarea motivărilor Curţii Constituţionale pe cele trei legi ale Justiţiei.