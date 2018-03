Robert Cazanciuc, după întâlnirea cu Liviu Dragnea: Să dezbatem legile justiţiei cât este nevoie

"Am discutat despre mai multe legi aflate în procedură parlamentară şi despre legile justiţiei şi cu preşedintele Comisiei, Florin Iordache. Ideea a fost să avem un calendar în care să nu ne grăbim. Am avut ieri o primă dezbatere în comisie, am luat fiecare text în parte, nu a durat mult pentru că suntem toţi foarte strânşi de Decizia Curţii. O să avem următoare şedinţă luni (...). Despre calendar a fost vorba, să facem dezbaterea cât este nevoie şi să respectăm riguros decizia Curţii. Foarte multe articolele de modificat nu sunt, sunt aproape 20 şi o marjă destul de mică de manevră pentru membrii comisie. Aşa spune Decizia Curţii", a declarat fostul ministru al Justiţiei Robert Cazanciuc.



Robert Cazanciuc a afirmat că eliminarea Preşedintelui României din procesul de numire a magistraţilor de rang înalt are ca scop întărirea independenţei CSM.



"(...) Curtea spune că a fost un act de curtoazie în anul 2005 (...) legiuitorul are opţiunea să lase sau să întărească independenţa CSM. Textul propus colegilor noştri a avut în vedere ideea de a întări independenţa CSM. (...) Vor rămâne în corpul legii doar acele articole care sunt strict în acord cu Decizia CCR", a spus Cazanciuc, întrebat dacă eliminarea preşedintelui din numirea judecătorilor de rang înalt respectă Decizia CCR.