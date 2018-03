Robert Negoiţă: Urmează să fie tăiate peste o sută de posturi din Primăria sectorului 3

“La ora aceasta facem restructurări în Primăria sector 3. (...) Cei care nu sunt încărcaţi 100% vor fi disponibilizaţi în următoarea perioadă. O să fac o conferinţă de presă pe tema asta. Ştiu că sunt unii care sunt foarte supăraţi. De exemplu, avem o organigramă acum, în care tăiem peste o sută de poziţii, dar nu din cele vacante - din cele vacante tăiem sute de poziţii - din cele care sunt ocupate tăiem peste o sută de poziţii. Şi aici vorbesc doar de primărie”, a precizat el, într-o declaraţie acordată presei.

Întrebat dacă are informaţii despre faptul că angajaţi ai DGASPC ar fi prezentat DNA probe din care să reiasă că în Primăria sectorului 3 s-ar fi făcut angajări fictive, primarul a negat categoric.



“Eu? Cu ştiinţa mea, vreodată, aşa ceva? Vă garantez că niciodată nu a existat aşa ceva. Vă garantez acest lucru. Mai mult decât atât. Dacă s-a întâmplat - eu personal nu cunosc aşa ceva - dar, dacă aşa ceva s-a întâmplat, aceia care şi-au permis să facă treaba asta să plătească conform prevederilor legale”, a spus el.



Pe 7 martie, într-o postare pe Facebook, Robert Negoiţă arăta că la nivelul primăriei a fost demarată “o analiză amplă” pentru a vedea care este numărul de angajaţi şi unde sunt necesare reduceri de personal.



“Grija în cheltuirea banului public nu este o lozincă de enunţat în dezbateri, ci ar trebui să fie o preocupare reală, ceea ce, la Primăria sectorului 3, se şi întâmplă. Iar astăzi, datorită faptului că am crescut lefurile, trebuie să luăm o serie de măsuri, astfel încât bugetul de salarii să nu afecteze bugetul de investiţii. Din aceste motive, am demarat o analiză amplă, la finalul căreia vrem să vedem exact ce număr de angajaţi este necesar, pe fiecare structură, şi unde se impune să facem reduceri. Desigur, fără ca activitatea să fie afectată în vreun fel. Dimpotrivă, scopul este de a decide cum putem eficientiza activitatea, astfel încât să creştem randamentul la nivelul instituţiei, la nivelul tuturor departamentelor şi structurilor”, a scris edilul.