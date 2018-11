Rolls-Royce Cullinan, prezentat oficial în România. Care este preţul de pornire al noului model FOTO

Noul model a fost prezent prezentat pentru prima dată în mod public la câteva luni de la premiera mondială.

"Industria de lux a Regatului Unit menţine un nivel ridicat de investiţii care ajută la crearea de locuri de muncă atât în Marea Britanie cât şi în întreaga lume. Emblematicul "Spirit of Ecstasy" reprezintă mai bine ca orice alt simbol "the Best of British" şi suntem încântaţi să vedem primul automobil Rolls-Royce 4×4, aici, în Bucureşti", a declarat ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble.

"Lista de aşteptare este deja lungă şi ne ghidăm după principiul "primul venit, primul servit". Aşadar, pentru moment, va trebui să le cerem potenţialilor clienţi să aibă răbdare pentru că va dura mai mult de şase luni până când vor primi maşina comandată", a afirmat directorul de comunicare corporate pe Europa Centrală şi de Est în cadrul Rolls-Royce Motor Cars, Frank Tiemann.

Cei interesaţi vor descoperi Cullinan pe parcursul unui eveniment exclusivist, în următoarele zile, potrivit preşedintelui Schmidt Premium Cars, Michael Schmidt.

"Prezenţa noastră în Bucureşti, dezvelirea în premieră a noului Phantom la Salonul Auto Internaţional Bucureşti, la începutul acestui an şi prezentarea acestui nou model subliniază importanţa României pentru Rolls-Royce", a spus Michael Schmidt.

Maşina are o greutate la gol de 2,61 tone şi un nou motor Rolls-Royce V12 de 6,75 de litri, care produce 563 de cai putere şi un cuplu motor de 850 Nm, distribuit către noul sistem de tracţiune integrală şi sistemul cu patru roţi directoare. Preţurile încep de la 265.000 de euro, fără taxe, dar pot depăşi cu mult această sumă, în funcţie de opţiunile alese.