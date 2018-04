Româncă adoptată în urmă cu 27 de ani de o familie de canadieni îşi caută părinţii naturali

Tânăra a fost adoptată la vârsta de trei luni de o familie de canadieni, care nu i-au ascuns adevărul. Păriții ei adoptivi i-au spus că este româncă născută în Caraș Severin.

În urmă cu doar câteva zile, fata a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care cere prietenilor să o ajute să-și găsească familia naturală.

"Îmi caut familia biologică. M-am născut la spitalul din Reşiţa judeţul Caraş-Severin. De aici am fost externată şi transferată la orfelinatul din apropiere. La vârsta de 3 luni am fost adoptată de o familie iubitoare din Canada. Am părăsit România în iunie 1991. Ziua mea de naştere este pe 4 martie 1991. Tot ce ştiu este că numele meu românesc era Prodan Vandana. Nu ştiu dacă Prodan a fost numele de familie din partea tatălui sau al mamei mele. Nu cunosc numele şi prenumele nici unuia dintre ei. De asemenea, nu ştiu dacă mai am fraţi sau surori. Cred că mama mea a fost minoră când m-a născut. Dacă mai am fraţi, cred că eu aş fi cea mai mare dintre ei. Acum am 27 de ani. Am crescut în Canada şi am o viaţă minunată. Sunt recunoscătoare că mi s-a dat viaţa, dar şi de toate frumoasele oportunităţi care mă înconjoară astăzi. Cu toate acestea, aş dori aşa de mult să îmi găsesc familia şi rudele!! Văzând aşa de multe şi frumoase reuniuni aici, sper şi eu din tot sufletul să găsesc ceva legat de familia mea. Găsirea rădăcinilor româneşti pentru mine înseamnă enorm de mult. Vă rog foarte, foarte mult să distribuiţi şi anunţul meu. Vă mulţumesc tuturor!!!", arată tânăra.

Unul dintre cei care i-au sărit în ajutor a fost senatorul de Caraş-Severin, care i-a promis că va încerca să-i găsească familia din România.