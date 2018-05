Româncă sechestrată de iubit, în Spania. Poliţia a reuşit să o elibereze după mai bine de un an de calvar

Românca şi fiicele sale de patru luni, respectiv un an şi jumătate, erau ţinute captive în casa în care locuiau, în Almeria. Femeia a reuşit să-şi anunţe familia din România de calvarul prin care trece de mai bine de un an într-un moment de neatenţie al partenerului ei. Imediat, mama tinerei a mers la poliţia din Dej, unde a făcut un denunţ, iar poliţiştii au luat imediat legătura cu poliţiştii spanioli, care au reuşit s-o elibereze pe femeie. Românca a fost dusă într-un centru social unde va putea rămâne o perioadă de timp, alături de copii ei.

De asemenea, Poliţia Naţională Spaniolă l-a reţinut pe partenerului ei de viaţă, un român din comuna bistriţeană Rebrişoara stabilit de câţiva ani buni în Spania. Bărbatul este acuzat de lipsire de libertate şi rele tratamente aplicate minorilor şi familiei.

Potrivit europapress.es, femeia era constant bătută, ameninţată şi abuzată psihic şi nu avea voie să ia legătura cu familia sa din România.

Cei doi aveau o relaţie de mai mulţi ani. Se pare că au plecat împreună în Spania, unde locuiau şi munceau. Bărbatul şi-ar fi schimbat comportamentul faţă de tânără în ultima perioadă, după ce a născut prima fetiţă. Cel mai probabil, bărbatul a fost determinat de gelozie să îşi terorizeze partenera de viaţă.