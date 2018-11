ROMANIA LITUANIA 0-0 LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA NATIUNILOR PROTV. Echipă-surpriză trimisă în teren de Cosmin Contra

ROMANIA LITUANIA 2018 LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA NATIUNILOR PROTV. Marco Guida va arbitra meciul ROMANIA LITUANIA 2018, ajutat de asistenţii Matteo Passeri şi Filippo Meli, de adiţionalii Daniele Doveri şi Marco Di Bello, şi de rezerva Ciro Carbone (toţi din Italia). PROTV transmite, sâmbătă, de la ora 21:45, ROMANIA LITUANIA 2018 LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA NATIUNILOR.

Echipele de start la meciul ROMANIA LITUANIA

ROMANIA: Tătăruşanu - R. Benzar, Săpunaru, Moţi, Bancu - Chipciu, Anton, Stanciu, Maxim - Keşeru, Puşcaş. Selecţioner: Contra.

LITUANIA: Setkus - Vaitkunas, Girdvainis, Zulpa, Baravykas - Simkus, Vorobjovas - Petravicius, Sirgedas, Novikovas - Cerych. Selecţioner: Jankauskas.

Clasament Liga C, Grupa 4

- ultima etapă (20 noiembrie): Serbia - Lituania, Muntenegru - România.

Serbia și-a asigurat în mare măsură primul loc și calificarea în faza următoare a Ligii Națiunilor. Vecinii din Vest au acumulat 11 puncte, cu 4 mai multe decât Muntenegru. România are 6 puncte, dar un meci mai puțin disputat, diseară, contra Lituaniei. Dacă se impun, "tricolorii" au nevoie de un pas greșit al Serbiei în ultima etapă, dublat de victorie în fața Muntenegrului, pentru a câştiga grupa şi a merge în play-off-ul Ligii 3. Partida dintre ROMANIA şi LITUANIA are loc pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti şi se joacă fără spectatori.

"Există o strategie în mintea mea, aşa e. Mă gândesc şi la meciul cu Muntenegru. Vreau să am acolo 3-4 jucători care să fie proaspeţi. Am sesizat că dacă jucăm la 3-4 zile nu mai dăm acelaşi randament. Şi dacă introduc 3-4 jucători proaspeţi, poate nu mai scade randamentul. Dar vom vedea în funcţie de ce va fi cu Lituania. Nu mai depindem de noi. N-am câştigat primul meci acasă, cu Muntenegru, meci foarte greu, fără spectatori. Cu acele două puncte eram pe primul loc. Plus că la returul cu Serbia, toată strategia mea s-a stricat după eliminarea lui Tamaş, când speram să atacăm mai mult în repriza a doua. Dar asta nu înseamnă că nu mai sper la primul loc", a declarat Cosmin Contra.

"Nu e marea noastră problemă că nu sunt fani la meci, nu cred că e o problemă. Noi suntem obișnuiți să jucăm fără public în Lituania, pentru că la meciuri nu vin mulți suporteri. Ştim că avem în faţă un adversar tare, dar echipa mea e pregătită să facă un meci bun. Așteptările sunt mari, ca înaintea oricărui meci. Nu ne este frică de niciun jucător român, suntem aici să jucăm fotbal, dar îi respectăm. Au trecut aproape 10 ani de la acea victorie cu România, dar acum avem altă generație, nu cred că am făcut între timp un progres mai mare decât adversarii noştri", a spus selecţionerul balticilor, Edgaras Jankauskas, înainte de ROMANIA - LITUANIA.

Echipele probabile la meciul ROMANIA - LITUANIA

ROMANIA: Tătărușanu - Cr. Manea, Moți, Săpunaru, Bancu - Cicâldău, Anton - Maxim, Stanciu, Chipciu - Țucudean. Selecţioner: Contra.

LITUANIA: Setkus - Baravykas, A. Jankauskas, Kilmavicius, Slavickas - Novikovas, Vorobjovas, Zulpa, Silvka, Cernych - Sernas. Selecţioner: Jankauskas.

ROMANIA LITUANIA, meci contând pentru Liga C, Grupa 4 din LIGA NATIUNILOR, se joacă, sâmbătă, de la ora 21:45. Partida dintre ROMANIA şi LITUANIA are loc pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti şi se joacă fără spectatori.