ROMANIA - LITUANIA LIVE VIDEO ONLINE 2018 STREAMING PRO TV, în Liga naţiunilor: 0-0. "Speranţa moare ultima"

ROMANIA - LITUANIA LIVE VIDEO ONLINE 2018 STREAMING PRO TV. România joacă, astăzi, meciul cu Lituania, penultimul din Liga Națiunilor și speră să obțină o a doua victorie în Grupa 4 a Seriei C, care ar putea chiar să aducă echipa antrenată de Cosmin Contra în poziția de lider, cu o șansă în plus pentru calificarea la Campionatul European din 2020. În ultima partidă, programată marți, tricolorii joacă în Muntenegru.

România - Lituania, penultimul meci al tricolorilor în ediția inaugurală a UEFA Nations League poate fi urmărit LIVE TEXT pe digisport.ro și m.digisport.ro.

În acest moment, suntem pe locul al treilea, cu 6 puncte (la două față de liderul Serbia și la unul în spatele reprezentativei din Muntenegru) și nu depindem doar de rezultatele noastre.

Cele mai simple calcule spun că România trebuie să câştige cu Lituania, acasă, şi cu Muntenegru, în deplasare, iar Serbia să facă cel mult 4 puncte în faţa aceloraşi adversari, pe care îi va întâlni pe teren propriu. În acest caz, România şi Serbia vor termina la egalitate de puncte, situaţie în care "tricolorii" sunt avantajaţi de rezultatele directe - 2-2 la Belgrad, 0-0 la Bucureşti -, astfel că vor ocupa primul loc.

Dacă sârbii vor câştiga ambele partide pe care le mai au de disputat, orice discurs legat de locul 1 este închis, iar Contra şi elevii săi trebuie să se concentreze pe obţinerea poziţiei secunde, care reprezintă de asemenea o miză importantă.

România - Lituania, de la Ploiești, se dispută cu porțile închise, din cauza incidentelor de la meciul cu Serbia, din aceeași competiție (0-0), care au adus și o amendă în valoare de 73.000 de euro pentru Federația Română de Fotbal.

În acest moment, "tricolorii" sunt pe al treilea loc în Grupa 4 a Seriei C, cu şase puncte, unul mai puţin decât Muntenegru şi două mai puţin decât liderul Serbia. În cazul unor rezultate favorabil în ultimele două partide din grupă, în cazul în care România va termina pe locul doi în grupă, va intra în urna a treia valorică la tragerea la sorţi pentru preliminariile Campionatului European din 2020.

Selecţionerul Contra a convocat un lot de 25 de jucători, însă Andrei Ivan a părăsit cantonamentul echipei naţionale din cauza unei accidentări suferite la echipa de club, Rapid Viena. Contra a decis să nu mai cheme niciun alt atacant în locul celui venit de la reprezentativa sub 21 de ani.

Scenariul A: România învinge Lituania, Serbia învinge Muntenegru

La aceste rezultate, Serbia şi-ar păstra avansul de 2 puncte în faţa României. Băieţii lui Cosmin Contra ar fi obligaţi să câştige cu Muntenegru în ultima etapă, iar sârbii să se încurce cu Lituania la Belgrad.

Scenariul B: România învinge Lituania, Serbia şi Muntenegru termină la egalitate

Este scenariul ideal pentru România, şi singurul care ne-ar permite un egal în meciul de la Podgorica. Înaintea ultimei etape am fi la egalitate cu Serbia, cu 9 puncte, unul mai mult decât Muntenegru. Având avantajul meciurilor directe cu vecinii din vest, „tricolorii" ar fi siguri de promovarea în Liga B cu 3 puncte în ultima etapă, dar şi un egal ar fi suficient dacă Serbia nu câştigă cu Lituania.

Scenariul C: România învinge Lituania, Muntenegru învinge Serbia

Cu aceste rezultate, România ar fi pe 2 în grupă, la un punct după Muntenegru, şi ar câştiga grupa cu o victorie împotriva lor, fără să ne intereseze rezultatul din celălalt meci.

Cine va promova în Liga Naţiunilor B?

Scenariul D: egal cu Lituania

Şansele naţionalei la primul loc ar depinde, în cazul unui egal cu Lituania, de un colaps al sârbilor. Victoria cu Muntenegru în ultima etapă rămâne obligatorie pentru Cosmin Contra, iar Serbia ar trebui să ia maxim 2 puncte din partidele cu Muntenegru şi Lituania pe care le va juca la Belgrad.

Scenariul E: înfrângere cu Lituania

Un singur set de rezultate ne-ar ajuta dacă am pierde meciul de sâmbătă. Serbia – Muntenegru trebuie să se termine la egalitate, altfel şansele noastre ar fi compromise înaintea ultimei etape. Apoi, în meciurile decisive, România are nevoie de victorie în Muntenegru, dar şi de un succes al Lituaniei în Serbia.

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor, după 4 etape

Programul meciurilor care mai sunt de disputat în grupa României

Serbia - Muntenegru, 17.11.2018, ora 16:00

România - Lituania, 17.11.2018, 21:45

Muntenegru - România, 20.11.2018, 21:45

Serbia - Lituania, 20.11.2018, 21:45

Cu două meciuri rămase de disputat, lupta pentru primul loc în Grupa 4 a Seriei C din Liga Naţiunilor rămâne deschisă. Serbia, Muntenegru şi România speră încă să termine pe prima poziţie, care oferă o şansă în plus de calificare la Euro 2020 şi care înseamnă promovarea în Seria B a noii competiţii organizate de UEFA.

Pe locul 3, cu 6 puncte, după disputarea primelor 4 etape, naţionala lui Cosmin Contra nu depinde însă doar de propriile rezultate, în tentativa de a încheia grupa pe prima poziţie. Cele mai simple calcule spun că România trebuie să câştige cu Lituania, acasă, şi cu Muntenegru, în deplasare, iar Serbia să facă cel mult 4 puncte în faţa aceloraşi adversari, pe care îi va întâlni pe teren propriu.

România poate termina prima şi dacă nu câştigă în faţa Lituaniei

Într-un scenariu totuşi foarte puţin probabil, naţionala României poate fi pe primul loc şi dacă termină la egalitate sau pierde cu Lituania.

Astfel, dacă România va remiza contra balticilor, e nevoie ca Serbia să nu câştige acasă cu Muntenegru, iar în ultima etapă "tricolorii" sunt obligaţi să câştige la Podgorica, având însă nevoie şi de ajutorul lituanienilor, care nu trebuie să piardă la Belgrad.

În acest caz, se poate ajunge în situaţie de egalitate între România şi Serbia sau între România şi Muntenegru. În ambele situaţii, echipa noastră ar fi avantajată de rezultatele directe şi ar termina prima în grupă.

Lotul României pentru meciurile cu Lituania şi Muntenegru

Portari: Ciprian Tătăruşanu (FC Nantes), Costel Pantilimon (Nottingham Forest), Florin Niţă (Sparta Praga);

Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Romario Benzar (FCSB), Cristian Săpunaru (Kayserispor), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Cosmin Moţi (Ludogorets Razgrad), Alexandru Paşcanu (Leicester City), Alin Toşca (PAOK Salonic), Nicuşor Bancu (U Craiova);

Mijlocaşi: Alexandru Chipciu (Sparta Praga), Răzvan Marin (Standard Liege), Paul Anton (Krylia Sovetov Samara), Tudor Băluţă (FC Viitorul), Nicolae Stanciu (Sparta Praga), Alexandru Cicâldău (U Craiova), Alexandru Mitriţă (U Craiova), Ianis Hagi (FC Viitorul), Alexandru Maxim (Mainz), Ciprian Deac (CFR Cluj);

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogorets), George Puşcaş (US Palermo), George Ţucudean (CFR Cluj), Andrei Ivan (Rapid Viena).

Variantă pentru Contra! Gică Popescu îi face strategia selecţionerului pentru preliminariile Euro 2020

Gică Popescu aşteaptă să vadă în curând o naţională în care să apară din ce în ce mai mult fotbalişti tineri, din generaţia care a obţinut calificarea la CE de tineret din 2019.

România mai are două meciuri de jucat în grupele Ligii Naţiunilor, iar în martie va începe preliminariile pentru Euro 2020. Dincolo de obiectivul calificării, prima reprezentativă trebuie să îşi schimbe faţa. Gică Popescu cere sânge proaspăt la naţională.

"Vin din urmă mulţi jucători, dacă ne uităm numai la naţionala de tineret. Copiii ăştia trebuie gestionaţi, trebuie băgaţi în meciuri, să le dăm încredere pentru că ne tot cârpim. Hai că îl mai luăm pe ăla, hai că mai luăm jucător de 35 de ani, de 34, de 33 că tot facem rezultate imediate Nu le facem, încercăm această chestiune de mulţi ani. Nu e ăsta drumul. Facem o strategie, plecăm de aici, şi ajungem de la punctul A în punctul B având o strategie, un număr de ani în care să credem. Şi indiferent ce s-ar întâmpla, nu trebuie să ne abatem de la acest drum. Altfel, pe bâjbâite o să plângem unii pe umerii celorlalţi mult timp de acum încolo" a declarat în exclusivitate pentru Telekom Sport, Gică Popescu.

Dacă din Liga Naţiunilor nu ne vom face drum spre Euro, şansa rămâne să ne clasăm pe unul dintre primele două locuri ale grupei preliminare din care vom face parte. Naţionala lui Contra va fi în a treia sau în a patra urnă la tragerea la sorţi de pe 2 decembrie.

"Trebuie să acceptăm că acesta este nivelul fotbalului românesc. Nu mai suntem de mulţi ani favoriţi în nicio grupă. Uitându-ne în spate şi văzând ce se întâmplă cu echipa naţională de tineret, lucru pe care îl ştiam, fotbalul românesc are resurse. Trebuie să ştim ce să facem cu ele, trebuie să le gestionăm foarte bine şi să facem o nouă echipă naţională competitivă. Pentru că deocamdată nu avem.Nu avem soluţii, ăsta este materialul pe care îl avem acum" mai spune fostul internaţional.

Reprezentativa României pregătește ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, în care trebuie să obţină maximum de puncte ca să promoveze în seria superioară a ediției următoare. Primul „examen" este cu Lituania, la Ploiești, confruntarea fiind programată sâmbătă, de la ora 21.45, iar meciul se anunţă mai greu din pricina faptului că stadionul „Ilie Oană" va fi gol, UEFA interzicând accesul spectatorilor după ce la partida România-Serbia ultraşii români au aprins torţe şi, la final, au pătruns pe teren.

Adevăratul examen va fi dat marţi, 20 noiembrie, de către tricolori, când vor întâlni tot de la ora 21.45, la Podgorica, pe stadionul „Pod Goricom", reprezentativa Muntenegrului.

Înaintea acestor ultime etape, în clasament Serbia se află pe primul loc cu 8 puncte și un golaveraj de 5-2, urmată de Muntenegru cu 7 puncte și un golaveraj de 6-3, România cu 6 puncte și un golaveraj de 4-3 și Lituania fără niciun punct și un golaveraj de 2-9.

Câștigătoarele grupelor vor promova în seria superioară a ediției următoare în timp ce ultimele clasate retrogradând în seria inferioară.

Pe 2 decembrie 2018 are loc tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2020. Cele șase urne valorice vor fi stabilite exclusiv pe baza performanțelor din grupele Ligii Națiunilor. Preliminariile Euro 2020 se desfășoară în perioada martie-noiembrie 2019. Echipele clasate cel mai bine în cele patru grupe din Seria C a Ligii Națiunilor, care nu s-au calificat deja la Euro 2020 prin intermediul preliminariilor, merg în play-off-ul Ligii Națiunilor. Cele patru echipe din play-off vor disputa semifinale într-o singură manșă (n.r. pe terenul echipei cu linie de clasament mai bună în grupele Ligii Națiunilor), iar finalistele se vor duela într-o singură manșă, gazda urmând a fi trasă la sorți. Câștigătoarea se califică la Euro 2020.