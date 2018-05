România, pe locul 54 între ţările în care sărăcia şi discriminarea de gen afectează copiii

Ţara noastră ocupă acelaşi loc cu Mauritius şi Tonga, după Muntenegru şi înaintea Armeniei. Comparativ cu anul trecut, în România, condiţiile de trai pentru copii au fost îmbunătăţite, la fel ca în majoritatea ţărilor din America de Sud şi Asia, dar şi Statele Unite.

Peste jumătate dintre copiii din întreaga lume, mai mult de 1,2 miliarde, sunt ameninţaţi de sărăcie, conflicte şi discriminare de gen, potrivit raportului organizaţiei Salvaţi Copiii publicat miercuri.

Lansat cu două zile înainte de Ziua Internaţională a Copilului, raportul „End of Childhood" (sfârşitul copilăriei, n.r.) analizează cum aceşti trei factori cheie răpesc copilăria minorilor din întreaga lume.

În al doilea an, studiul „The Many Faces of Exclusion" (numeroasele feţe ale excluderii, n.r.) include un index cu 175 de ţări în care copilăria este mai puţin şi mai mult afectată.

Între factorii care ameninţă copilăria se numără strămutarea generată de conflicte şi violenţe extreme, rata mortalităţii copiilor cu vârste sub 5 ani, rata căsătoriilor minorilor, a naşterilor în rândul adolescentelor, a abandonului şcolar şi malnutriţia.

Raportul clasează ţările de la cele în care minorii sunt cel mai puţin afectaţi la statele în care cei trei factori le ameninţă copilăria cel mai mult.

Singapore şi Slovenia ocupă primul loc, cu Norvegia, Suedia şi Finlanda, care completează topul cinci. Opt dintre ultimele zece ţări sunt state vest şi central africane, cu Nigeria pe ultimul loc, pentru al doilea an.

Statele Unite ocupă locul 36, între Belarus şi Rusia, mult în spatele unor state precum Marea Britanie şi Canada.

„În timp ce unele ţări înregistrează progrese - în cazuri ca mariajul precoce, lipsa accesului la educaţie ori la sistemul sanitar -, progresul nu are loc suficient de rapid pentru cei mai vulnerabili copii din lume", a transmis Carolyn Miles, preşedinte şi CEO al Salvaţi Copiii.

Studiul a concluzionat faptul că peste 1 miliard de copii trăiesc în ţări sărace, 240 de milioane - în ţări afectate de conflicte, şi mai mult de 575 de milioane de fete trăiesc în ţări în care favorizarea de gen este o problemă importantă.

Aproximativ 153 de milioane de copii trăiesc în 20 de ţări afectate de toţi cei trei factori. Între ele, Sudanul de Sud, Somalia, Yemen şi Afganistan.

Salvaţi Copiii face apel către guverne pentru a asigura că niciun copil nu moare din cauza unei boli tratabile sau prevenibile, că nu este subiectul violenţelor extreme, victimă a malnutriţiei, forţat să se căsătorească ori să muncească, şi ca ei să aibă acces la o educaţie de calitate.