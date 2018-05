România pledează încă o dată pentru introducerea taxării inverse în regimul de plăţi al TVA

„Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astăzi la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfăşurată la Bruxelles. Pe agenda reuniunii au figurat teme precum Pachetul Bancar, măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul TVA, mecanismul taxării inverse şi cota redusă de TVA pentru publicaţiile electronice”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.



În cadrul reuniunii, România a susţinut ajungerea la un acord şi pe tema Mecanismului de Taxare Inversă în domeniul TVA, având în vedere propunerea de directivă a Comisiei Europene din decembrie 2016, prin care statele membre care îndeplinesc anumite condiţii ar putea să aplice, temporar, un mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri şi servicii care depăşesc pragul de 10.000 de euro per factură. Măsura vizează combaterea fraudei în domeniul TVA şi are caracter tranzitoriu, până la instituirea sistemului de TVA definitiv. „Romania consideră că, în contextul în care reducerea fraudei fiscale este o prioritate la nivel european şi, în special, la nivelul ţării noastre, trebuie să găsim soluţii care să permită aplicarea generală a taxării inverse”, se arată în comunicatul Finanţelor.



În intervenţia sa, ministrul român de Finanţe a subliniat că sprijină un astfel de mecanism şi a propus găsirea unei soluţii cât mai curand posibil. „Ar trebui să acordăm statelor membre care sunt interesate să aplice acest mecanism posibilitatea de a face acest lucru, întrucât poate fi un instrument crucial pentru reducerea deficitului de TVA”, a menţionat Eugen Teodorovici.



Taxarea inversă este un mecanism - aplicat iniţial doar pentru anumite livrări de bunuri, cum ar fi telefoane mobile, laptopuri, clădiri, deşeuri etc - prin care obligaţia de plată a TVA este inversată de la furnizor la beneficiar. Practic, TVA nu mai este colectată şi vărsată de toţi operatorii aflaţi pe un lanţ tranzacţional, ci aceştia înscriu pe facturi menţiunea „taxare inversă”, iar plata le revine celor care vând consumatorului final.



Tot vineri, miniştrii de Finanţe din UE au ajuns şi la un acord general în privinţa Pachetului Bancar, al cărui obiectiv este reducerea riscurilor pentru instituţiile de credit. „România a susţinut textul de compromis al Preşedinţiei Bulgare, în contextul necesităţii avansării proiectului de reformă a cadrului legislativ european în domeniul financiar-bancar”, se mai arată în comunicat.



Pachetul agreat astăzi la nivelul Consiliului reflectă un compromis echilibrat în sensul protejării intereselor contribuabililor europeni, stabilitatea financiară şi buna finanţare a economiei, a precizat Eugen Teodorovici.