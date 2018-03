ROMANIA - SUEDIA LIVE VIDEO ONLINE 2018 PRO TV STREAMING: În amintirea eşecului din 1994

ROMANIA - SUEDIA LIVE VIDEO ONLINE 2018 PRO TV STREAMING: Naționala de fotbal a României va disputa diseară un amical de top contra Suediei, pe noul ”Oblemenco” din Craiova, de la ora 21:30. Starea precară a gazonului i-a neliniștit pe tricolori, care au decis să ia contact cu suprafața de joc chiar în această dimineață. Asta în condițiile în care nici elevii lui Cosmin Contra, dar nici nordicii nu au putut efectua acolo antrenamentele oficiale.

Calificată la Campionatul Mondial din vara acestui an, naţionala Suediei a început deja pregătirea pentru turneul final din Rusia. După înfrângerea de săptămâna trecută de pe propriul teren, scor 1-2, cu Chile, nordicii vor juca marţi, la Craiova, împotriva României.

România - Suedia, echipele probabile

România: Tătăruşanu - Benzar, Săpunaru, Grigore, Toşca - Pintilii, R. Marin - Deac, Stanciu, Grozav - Ţucudean

Suedia: Nordfeldt - Lustig, Lindelof, Granqvist, M. Olsson - Claesson, Svensson - S. Larsson, Forsberg, Berg - Toivonen

Cosmin Contra a anunţat că nu îşi propune să facă prea multe schimbări faţă de meciul cu Israel.

Stanciu, care a schimbat faţa României când a intrat în Israel, e în formă maximă, lucru demonstrat şi la noua echipă de club, Sparta Praga. El îl va înlocui pentru meciul cu Suedia pe Deac.

"Voi încerca să nu mai fac aşa multe schimbări. Sigur, sunt jucători tineri pe care i-am adus şi pe care vreau să îi văd, dar mi-am propus să nu mai fac atât de multe modificări precum la ultimele două partide", spunea Contra.

Înaintea partidei din Israel, Contra se gândise să îi folosească pe Toşca şi Bancu pe rând, pe postul de fundaş stânga. Astfel, fostul stelist ar fi trebuit să evolueze cu nordicii, marţi, dar evoluţia lui Bancu a fost excelentă. În aceste condiţii, e foarte posibil ca el să continue, mai ales că partida se dispută pe terenul Craiovei, acolo unde Nicuşor e un idol al tribunelor.

"Bancu a fost printre cei mai buni jucători de la Craiova și nu mi-a fost frică să-l bag. Aveam nevoie de incursiunile lui. A făcut un meci bun și mă bucur pentru el", a spus selecţionerul, după meci.

O ultimă posibilă modificare are în vedere postul de mijlocaş la închidere. Asta pentru că Pintilii a ajuns la 33 de ani şi nu poate duce un meci din trei în trei zile. Locul lui în primul "11" ar putea fi luat de Paul Anton.

România (4-2-3-1): Tătăruşanu - Benzar, Săpunaru, Grigore, Bancu - Anton, Marin - Stanciu, Budescu, Grozav - Keşeru

România, primul 11 cu Israel (4-2-3-1): Niţă - Benzar, Săpunaru, Grigore, Bancu - Pintilii, R. Marin - Deac, Budescu, Grozav - Keşeru

ROMANIA - SUEDIA LIVE VIDEO ONLINE 2018 PRO TV STREAMING: Amintirea de coşmar de la CM 1994

Selecţionata României are un bilanţ negativ cu Suedia, echipă pe care a întâlnit-o de opt ori de-a lungul timpului. Oaspeţii noştri de mâine s-au impus de trei ori, alte trei dueluri s-au încheiat la egalitate, în timp ce tricolorii au câştigat în două rânduri.

Cel mai trist moment din istoria echipei naţionale este legat de Suedia. Scandinavii ne-au ucis visul american, în 1994, atunci când ne-au eliminat în sferturile Campionatului Mondial.

La finalul celor 90 de minute, scorul a fost egal, 1-1. În prelungiri, tricolorii au trecut în avantaj, după un gol înscris de Florin Răducioiu, dar nordicii au egalat în minutul 116, după reuşita lui Kennet Andersson. În acel moment, adversarii noştri evoluau în inferioritate numerică.

La penalty-uri, Dan Petrescu şi Miodrag Belodedici au ratat şi astfel România s-a întors acasă, după cea mai bună performanţă din istorie, la un Mondial.

"Şocul a fost extrem de mare, am avut jocul în buzunar şi le-am dat lor şansa asta. E unul din marile regrete ale carierei mele, că nu am jucat semifinala asta contra Braziliei, am fost la două minute distanţă. N-am avut nici şansă, peste câţiva ani a fost Golden Goal (n.r. regula "golului de aur"), dacă era atunci, la 2-1 puteam face pasul mai departe. A fost greu pentru noi, suedezii acceptaseră înfrângerea, îi simţeam în teren", şi-a amintit Dumitescu, la "Fotbal European".

Cea mai spectaculoasă apariție a fost cea a lui Bogdan Lobonț (40 de ani). Portarul celor de la AS Roma, adus de Cosmin Contra pentru a-l ajuta în staff, a intrat pe gazon cu o pereche de ochelari de soare la ochi, în ciuda faptului că vremea la Craiova este înorată.

"Starea gazonului va fi foarte grea, pe ei îi avantajează, pentru că sunt o echipă masivă, fizică. Pe noi ne dezavantajează, pentru că vom încerca să introducem o echipă care să îi pună în dificultate. Trebuie să ne adaptăm, iar băieții au făcut-o foarte bine până acum. Nu au existat plângeri, jucatorii au fost super profesioniști. Trebuie să alergăm mai mult și să ne batem mai mult pentru fiecare minge pe un asemenea teren", a spus Contra, într-o conferință de presă.

ROMANIA - SUEDIA LIVE VIDEO ONLINE 2018 PRO TV STREAMING: Cosmin Contra este conștient că tricolorii nu vor avea o misiune ușoară, în condițiile în care Suedia a eliminat Italia la baraj și s-a calificat la Campionatul Mondial din Rusia.

"Va fi un meci destul de greu, cu o echipă de Mondiale, care a eliminat Italia. Vom întâlni o echipă foarte bine organizată, nordică, puternică din punct de vedere fizic, cu un joc bine definit. Noi venim după o victorie importantă în Israel, acolo unde băieții au reacționat foarte bine. Am analizat cele 15 minute mai puțin bune din a doua repriză și voi incerca să lucrez puțin tactic și o să le spun ce aștept de la ei mâine", a mai afirmat Contra.

Și fotbaliștii naționalei Suediei au beneficiat de același statut ca al tricolorilor și au inspectat deja arena pe care vor evolua diseară.

ROMANIA - SUEDIA LIVE VIDEO ONLINE 2018 PRO TV STREAMING: Duelul loturilor

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, dacă analizăm titularii celor două reprezentative din ultimele meciuri amicale, valoarea totală a tricolorilor trimiși în teren de Contra în amicalul cu Israel este de 18,7 milioane de euro.

De cealaltă parte, naționala Suediei a avut, în amicalul cu Chile, un "prim 11" cu o valoare totală de 80 de milioane de euro. Numai fundașul Victor Lindelof (foto, jos), de la Manchester United, costă 26 de milioane de euro. Suedezii mai au în lot un jucător aproape la fel de scump, mijlocașul stânga Emil Forsberg, de la Leipzig, cotat la 25 de milioane.

Cel mai scump jucător român este tocmai portarul Tătărușanu, cotat la 4,1 milioane de euro, însă jucătorul de la Nantes a fost rezervă cu Israel. Ca valoare de piață, urmează Claudiu Keșeru. Atacantul de la Ludogorets costă 3,15 milioane de euro, urmat de Răzvan Marin, de la Standard Liege, cu o cotă de piață de 2,5 milioane de euro.

Cel mai în formă om de la FCSB, Constantin Budescu, este următorul în acest clasament, cu o valoare de piață de 2,3 milioane de euro. În rest, media tricolorilor este undeva între 1,5 și două milioane de euro, cel mai ieftin fiind fundașul Cristian Săpunaru, de la Kayserispor, care e evaluat la 500.000 de euro.

