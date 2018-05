Mike Ellison afirmă că Raytheon România va primi cea mai nouă configuraţie Patriot, cea folosită şi de Armata Statelor Unite. Europa se confruntă cu cele mai mari provocări de la căderea Zidului Berlinului.



În luna martie, Raytheon a anunţat că a emis o cerere de ofertă către compania românească Aerostar pentru a obţine mai multe informaţii despre piesele care ar putea fi fabricate la Bacău pentru radarul Patriot, parte din sistemul de rachete Patriot.



Miercuri, Ellison a ţinut să precizeze că România va primi cea mai nouă configuraţie Patriot, iar sistemul este în mod constant îmbunătăţit.”Patriot a fost proiectat pentru a fi constant modernizat şi îmbunătăţit astfel încât să răspundă ameninţărilor cele mai avansate. (...) România va deţine cea mai nouă configuraţie, cea folosită şi de Armata Statelor Unite”, a spus Ellison. El a precizat că România va primi sisteme de apărare antiaeriană şi anti-rachetă absolut noi, care vor avea componente hardware şi software adăugate în 2017. Totodată, el a subliniat că Armata Statelor Unite s-a angajat să folosească sistemul până cel puţin în 2048.



În plus, o delegaţie a României va participa, alături de alte 14 delegaţii naţionale, la o întâlnire la nivel înalt care va avea loc în luna mai în Statele Unite ale Americii. Specialiştii românii vor lucra, alături de experţi în apărare aeriană din toată lumea, la optimizarea sistemelor Patriot. Aceste ţări formează Parteneriatul Patriot, calitatea de membru în acest club venind automat o dată cu achiziţia unui sistem Patriot.”Cele 15 ţări membre mai cooperează şi în ceea ce priveşte finanţarea şi informaţiile şi, de asemenea, votează pentru implementarea celor mai noi serii de inovaţii tehnice”, au transmis reprezentanţii Raytheon.



În luna martie a acestui an, Polonia a devenit al 15-lea membru al parteneriatului. Ellison a subliniat că această colaboare dintre România şi Raytheon are un rol esenţial în întărirea flancului estic al NATO. ”Europa se confruntă, în prezent, în domeniul securităţii, cu cele mai mari provocări de la căderea Zidului Berlinului, în 1989”, a spus Ellison.



Costul de achiziţie a primului sistem Patriot se ridică la 910,1 milioane de dolari americani, inclusiv TVA.