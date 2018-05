ROMÂNII AU TALENT 2018. Acrobaţii care îţi taie respiraţia, Anastasia şi Serghey au făcut senzaţie la înălţime

ROMÂNII AU TALENT 2018. Ianis Anghel, Leonardo Dragusin, trupa Idiot, Vlad & Ioana, Vlad Zapu & DJ Est, Badea Brothers, Jorik Papusoi, Alex Stefanescu, Anastasia & Serghey si Alla au facut spectacol pe scena talentului in etapa preselectiilor, au impresionat publicul si juratii si s-au calificat in galele live Romanii au talent. Potrivit romaniiautalent.protv.ro, vinerea aceasta, de la 20:30, cei zece concurenti vor duce show-ul la un alt nivel si vor lupta pentru un loc in marea finala.

Anastasia & Serghey formeaza un cuplu de mai bine de trei ani, dar in spectacole au inceput sa apara impreuna de doi ani. Amândoi sunt pasionati de calatorii si au avut parte de foarte multe experiente memorabile. Vineri seara, cei doi acrobaţi au lăsat publicul şi juriul fără aer.

"Cate filme mi-am făcut acum în cap. Am zis: astia sunt de la Cirque du Soleil. Ne faceti sa credem ca si noi putem, dar nu putem", a spus Andra.

"Sunteti ca aerul", a spus Florin.

"Nu am timp să vă spun acum în ce filme m-aţi băgat pe mine. Sunteţi foarte talentaţi", a spus Mihaela Rădulescu.

Ianis Anghel a deschis seara. Are 9 ani, a locuit împreună cu părinţii la Zărneşti, dar s-au mutat în Braşov. Cel mai mult ii place matematica, iar tatal lui a fost cel care i-a descoperit talentul. Vineri seara a reuşit din nou să uimească pe toată lumea cu mişcările lui.

Alex Stefanescu scrie versuri si le canta acompaniat de chitara. Nu ii place cuvantul "cantautor", asa ca prefera sa spuna ca este un poet care isi performeaza singur materialul. Nu are studii in domeniu, este autodidact.

Alla – Paula Moldovan a primit butonul auriu din partea Mihaelei Radulescu, iar acum este pregatita sa cucereasca telespectatorii cu o reprezentatie fascinanta. Alla si-a descoperit pasiunea pentru dans pe cand avea doar sase ani. A inceput sa danseze singura, acasa, iar de la 7 ani mama ei a inscris-o la cursuri de dans modern. De asemenea, canta cu vocea si deseneaza.

Badea Brothers, Valentin si Catalin, au absolvit clasa de arta acrobatica de circ a Universitatii Nationale de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti, in iunie, 2005. Valentin si-a inceput activitatea artistica in 1997, iar fratele sau in 2002.

Cea mai mare pasiune a lui Jorik Papusoi este dansul. Primele miscari de dans, mai serioase, le-a facut in jurul varstei de 11 ani, inspirat de fratele lui mai mare, care dansa. A participat atat individual, cat si in echipa, cu mai multi dansatori.

Leonardo Dragusin si-a descoperit talentul la scoala, cand a invatat sa cante la chitara. Crede ca a mostenit talentul muzical de la bunicul din partea tatalui.

Membrii trupei Idiot, Codrin, Ovidiu, Mitru, Katerina, Theodor si Alexandru, sunt sase actori din Iasi. Trupa a luat nastere pe 17 iulie 2011.

Vlad & Ioana iubesc dansul si asa se exprima cel mai bine. Pentru Ioana, totul a inceput cand avea cinci ani, iar parintii au inscris-o la un curs de balet.

Vlad Zapu & DJ. Est. Vlad canta de la 14 ani. Totul a inceput in Romania, el este din Baia Mare, a avut o trupa acolo, insa a continuat sa cante singur. A plecat in Spania in urma cu patru ani, unde muncea in domeniul Constructiilor, dar in acelasi timp facea si o scoala de tehnician de sunet. Acum doi ani a facut cunostinta cu producatori muzicali din Spania, s-au imprietenit si le-a povestit despre talentul lui. Baiatul care l-a descoperit pe Vlad se numeste DJ Est.