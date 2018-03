ROMANII AU TALENT 2018: Andi Moisescu i-a trimis direct în semifinale. Juratul a apăsat Golden Buzz VIDEO

Scena Romanii au talent este locul in care toate dorintele prind viata, iar talentul autentic este prezentat in toate formele sale surprinzatoare!

Vinerea aceasta Andi Moisescu a ales originalitatea. Juratul a apasat butonul auriu pentru unul dintre cele mai originale numere din sezonul cu numarul 8.

Dansatorii de breakdance de la Ripperz Crew sunt cei care l-au impresionat peste masura pe juratul Romanii au talent. Grupul se numeste asa pentru ca la inceputul asa zisei cariere au fost o trupa bataioasa, iar la competitiile de breaking erau tot timpul grupul ala care se lupta cu toata lumea.

"Suntem priviti ca niste spintecatori! Niste oameni care vor sa rupa scena!", a declarat unul dintre dansatorii Ripperz Crew.

Grupul s-a format in 2006 in Odobesti. Cu 11 ani in urma, mai exact pe 21 septembrie. "Iti doresti sa fii cineva, chiar daca vii dintr-un oras mic", a povestiti unul dintre membrii trupei.

Visul baietilor de la Ripperz Crew este sa duca numele grupului peste hotare mai mult decat pana acum si sa reprezente Romania in felul lor original.

"Suntem una din singurele trupe de Breaking din Romania care mai activeaza international, dar nu indeajuns de mult pentru a avea notorietatea pe care ne-o dorim", a declarat liderul grupului, Ciprian.

Ciprian este singurul membru care este specializat in domeniu.

Are studii pentru instructor de break-dance in Italia la una dintre cele mai renumite scoli de dans, pe nume I.A.L.S.