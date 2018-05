ROMÂNII AU TALENT 2018: Andra şi Mihaela Rădulescu, extrem de sexy în a treia gala Live. Cine sunt semifinaliştii de vineri seară

Andra a purtat în a treia gală live o rochie sexz, neagră, în timp ce Mihaela Rădulescu a optat pentru o rochie lungă şi roşie. Amândouă au fost extrem de sexy.

Ana Cernicova și Amelia Uzun, Beatrice Andoni, Emil Rengle, Laura Bișog și Grigore Luca, Mariana Preda, Mihaela Duma, Nicolai Curnic & Sonia Orta, Rapp'Aga, Street Workout România și Vadiacao Capoeira C.M. Banto se pregătesc să urce pe scena "Românii au talent" în a treia semifinală live.

Ana Cernicova și Amelia Uzun – La cinci ani, Amelia a cântat pentru prima dată pe scenă. Un an mai târziu a devenit cunoscută atât în țară, cât și în străinătate. Talentul l-a moștenit de la ambii părinți, Ana și Valentin. O luau cu ei la petreceri, iar micuța voia să cânte singură, cu bandul, în locul lor. Acum visul ei este să ajungă ca Beyonce. Ana Cernicova s-a născut în Chișinău. La vârsta de șapte ani începea să ia lecții de pian și canto, iar la opt ani a câștigat primul ei premiu internațional. Ulterior, Ana a studiat canto clasic la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. În momentul de față, Ana este soprană la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău.

Beatrice Andoni s-a născut în comuna Suhurlui, judeţul Galaţi. Şi-a descoperit talentul de când era mică, cânta la serbările şcolare, însă nu a reuşit să-l dezvolte. A învăţat melodiile de la televizor şi apoi de pe internet, nu a urmat o şcoală de muzică.





Talentul îl moşteneşte de la tatăl ei, care este solist într-o trupă și cântă la diverse evenimente. A locuit o perioadă în Italia, s-a întors în România, iar la începutul anului 2017 a decis să plece în Marea Britanie, împreună cu un văr, și să-și schimbe complet viața. A ajuns în zona de Nord a Angliei şi s-a angajat ca ospătar. Participarea la Românii au talent înseamnă primul pas spre împlinirea visului ei.

Emil Rengle vine din Oradea. La 7 ani, Emil pășea pentru prima dată într-o sală de dans. Sora lui era majoretă, iar el a început să practice dansuri de societate. Atunci nu realiza exact ce înseamă asta pentru el și abia la 11 ani dansul a devenit activitatea lui preferată, fiind mijlocul perfect pentru a-și exprima caracterul nonconformist. A studiat Arta Coregrafică la UNATC, s-a perfecționat în America alături de coregrafa lui Beyonce, Sheryl Murakami, a făcut coregrafii pentru foarte mulți artiști autohtoni și a călătorit prin toată lumea.

Laura Bișog și Grigore Luca au primit golden buzz-ul de la Florin Călinescu în etapa preselecțiilor Românii au talent. Laura are 46 de ani și lucrează ca barman-ospătar în Iași. A început să cânte de la vârsta de 5 ani, pentru că provine dintr-o familie de muzicieni. Tatăl ei a cântat la acordeon, iar bunicul ei a absolvit Conservatorul și a fost dirijor. Nu are studii de specialitate, cântă pentru că are ureche muzicală. Mirabela Dauer este idiolul ei. Laura este foarte populară, îi place să aibă mulți prieteni în jur, e optimistă, veselă și energică. Grigore are 52 de ani și este șofer la o firmă din Sibiu. Este căsătorit de 34 de ani și are un băiat de 29 de ani. Dintotdeauna i-a plăcut să cânte, mai ales piesele lui Dan Spataru. El a fost cel care a avut ideea de a participa împreună cu Laura la Românii au talent.

Mariana Preda a fost eleva lui Gheorghe Zamfir, iar în prezent studiază Conservatorul în Amesterdam. S-a născut în satul Picior de Munte din Dâmbovița. La grădiniță îi plăcea să cânte din repertoriul Mariei Tănase și toată lumea o aplauda. Însă, odată ajunsă la Liceul de Artă din Târgoviște, și-a descoperit pasiunea pentru nai. În clasa a șaptea l-a cunoscut pe maestrul Gheorghe Zamfir, care era pe atunci profesor la Universitatea din Târgoviște și mergea periodic la liceul unde învăța Mariana. Ea spune că se simte onorată că l-a cunoscut și că a putut să învețe de la el. Concurentei Românii au talent îi plac plimbările în parc, pisicile, și îi place să citească.

De la vârsta de șapte ani Mihaela Duma a știut că o să cânte la pian și, de atunci, a muncit cât a putut. Mai mult singură, pentru că părinții, deși o încurajau, erau nevoiți să investească și în educația celorlalți cinci frați ai ei.

În 2001 a plecat în Spania, unde a absolvit Conservatorul și Facultatea de Educație Muzicală, dar poate cea mai bună perioadă a ei din acest punct de vedere a fost cea în care a reușit să intre la una dintre cele mai bune prestigioase școli din Europa, Musikene, aflată la 40 de km de Franța. În timpul studenției acolo, a inițiat un proiect despre muzica românească și a primit fonduri să cumpere cărți despre compozitori români. În momentul de față, Mihaela merge în concerte prin toată lumea. Face improvizații după muzica modernă, fiind considerată un artist extrem de creativ.

Nicolai Curnic & Sonia Orta – Nicolai s-a născut în Chișinău și a început să danseze datorită mamei lui. Văzând că are talent, l-a inscris la o școală de dansuri sportive, doar că el a vrut să încerce cu timpul și altceva. Curios din fire, la 14 ani a început să facă dans urban. I-a plăcut atât de mult încât la scurtă vreme după a devenit campion în Republica Moldova la secțiunea dans urban (hip-hop). A încheiat cu bine și liceul, apoi s-a înscris la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, la Coregrafie. În ultimul an a primit o ofertă să plece în Shanghai, unde a cunoscut-o pe Sonia. Dansau împreună, s-au îndrăgostit și s-au întors la Chișinău, unde au stat două luni. Nicolai a cerut-o de soție pe iubita lui, iar nunta au făcut-o în Barcelona.

Rapp'Aga (Adrian Agape) era atras de muzica rap și hip hop, așa că a început să cânte și de 10 ani a acumulat experiență în acest domeniu. Nu are studii muzicale, este operator logistică și se întreține singur de la 17 ani. Prima dată a lucrat în construcții, apoi ca ospătar. A locuit doi ani în București. A fost o perioadă frumoasă, spune el, însă a fost nevoit să se întoarcă acasă, în Moldova Nouă, din cauza unor probleme pe care le avea tatăl lui. Adrian mai spune că mediul din București era unul potrivit pentru dezvoltarea pasiunii sale. De 5 ani locuiește în Timișoara. Nu a renunțat niciun moment la visul lui de a cânta și își dorește ca oamenii să-i cunoască muzica.

Street Workout România – Trupa s-a format în 2017, dar băieţii, Daniel, Rolland și Bogdan, se cunosc de ani buni, de la competiţii de gen. Bogdan şi Rolland au fost in aceeaşi echipă de workout la Miercurea Ciuc. Participau împreună la evenimente, dar Rolland s-a mutat la Cluj atunci când a intrat la facultate. Cu Daniel se ştiau de la evenimentele și concursurile de workout. Toţi trei se înţeleg foarte bine. Pentru ei, participarea la Romanii au talent înseamnă o şansă de a promova acest sport, de a arăta lumii că se poate face spectacol prin sport. Dacă ar câştiga marele premiu, l-ar investi în sportul pe care-l practică, ar vrea să facă mai multe parcuri în aer liber, în care să poată exersa.

Grupul Vadiacao Capoeira C.M. Banto a fost înființat în Cluj Napoca în 2009. Numele este dat de maestrul de capoeira, Banto Dos Santos. El s-a născut pe coasta Atlanticului, în Salvador de Bahia, a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din Brazilia, secțiunea capoeira, și are în spate mai mult de 20 ani de practică. Relația în grup este una familială, e mai mult decât prietenie între ei. Este, pentru mulți, locul în care, după o zi stresantă de muncă, își descarcă energiile negative și se reîncarcă pozitiv prin sport, muzică bună și o poveste la sfârșitul antrenamentului. Visul lor este să facă cunoscută capoeira în fiecare oraș din România și să creeze o mică familie în toate comunitățile, care să se unească cât de des posibil în marea familie Vadiacao Capoeira Cluj.

Galele live presupun disputarea a cinci semifinale, în fiecare dintre acestea urmând să urce pe scenă câte zece concurenți. Dintre aceștia, publicului telespectator va alege trei, prin vot, iar cel care adună cele mai multe voturi merge în finală.

Dintre ocupanții locurilor doi și trei la votul publicului, jurații vor alege încă un concurent ce va ajunge în ultimul act al competiției de talente. În cazul egalității la votul juriului, contează proporția de voturi primită de la publicul telespectator.

