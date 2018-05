ROMÂNII AU TALENT 2018. Aşa ceva nu ai mai văzut niciodată. Doi fraţi au oferit un moment unic de echilibristică

ROMÂNII AU TALENT 2018. Ianis Anghel, Leonardo Dragusin, trupa Idiot, Vlad & Ioana, Vlad Zapu & DJ Est, Badea Brothers, Jorik Papusoi, Alex Stefanescu, Anastasia & Serghey si Alla au facut spectacol pe scena talentului in etapa preselectiilor, au impresionat publicul si juratii si s-au calificat in galele live Romanii au talent. Potrivit romaniiautalent.protv.ro, vinerea aceasta, de la 20:30, cei zece concurenti vor duce show-ul la un alt nivel si vor lupta pentru un loc in marea finala.

Badea Brothers, Valentin si Catalin, au absolvit clasa de arta acrobatica de circ a Universitatii Nationale de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti, in iunie, 2005. Valentin si-a inceput activitatea artistica in 1997, iar fratele sau in 2002. Pentru a ajunge la un nivel performant de talie internationala, ambii au lucrat multi ani in salile de antrenamente, practicand gimnastica artistica. Performeaza impreuna din anul 2003. Au prezentat momente de echilibristica pe plan national, dar mai mult s-au axat pe expuneri internationale, in tari precum Australia, Noua Zeelanda, Spania, Italia, Mexic, Philadephia, Miami, Franta, Germania, Ungaria sau Turcia. De-a lungul timpului, au participat la diverse concursuri si au obtinut premii importante.

"Aţi făcut spectacol din talentul vostru. Bravo!", a spus Mihaela Rădulescu.

"Pe mine mă doare să aud poveştile românilor talentaţi care pleacă în străinătate pentru a face bani. Aş vrea să rămâneţi aici să faceţi bani. În străinătate doar să mergeţi să câştigaţi premii", a spus Andra.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Anastasia & Serghey au lăsat publicul şi juriul fără aer.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Ianis Anghel a deschis seara. Are 9 ani, a locuit împreună cu părinţii la Zărneşti, dar s-au mutat în Braşov. Cel mai mult ii place matematica, iar tatal lui a fost cel care i-a descoperit talentul. Vineri seara a reuşit din nou să uimească pe toată lumea cu mişcările lui.