ROMANII AU TALENT 25 MAI 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Nebunie în gala de vineri, cu dezvăluiri intime ale Mihaelei şi scandal la vot

ROMANII AU TALENT 25 MAI 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Emisiunile de top suscită scandaluri de top! În ciuda rating-ului uriaş, emisiunea Românii au talent, de la Pro TV-ul, a iscat un scandal monstru. Telespectatorii sunt nemulţumiţi de deciziile juriului şi le comentează cu foc şi patimă pe forumurile şi reţelele de socializare de pe Internet.

Fanii diverşilor concurenţi sunt nemulţumiţi de faptul că deşi au epuizat limita de 10 sms – concurent (0.48 Euro cu TVA inclus), juraţii nu reflectă realitatea eforturilor lor.

Este de aşteptat ca cea de-a cincea gală live a sezonului 8 al emisiunii să atingă, vineri seară, paroxismul în ceea ce priveşte nemulţumirile susţinătorilor.

Ultimii 10 semifinalisti din acest sezon vor arunca în joc tot ceea ce au mai bun, iar susţinătorii lor sunt gata să facă la fel.

Marile gale live continua vinerea aceasta la Romanii au talent! Ultimii 10 semifinalisti din acest sezon sunt gata sa uimeasca publicul cu momentele gandite pentru aceasta etapa, juriul este pregatit sa contribuie la alegerea ultimului finalist si sa nominalizeze inca un candidat la castigarea premiului de originalitate, iar Smiley si Pavel Bartos sunt nerabdatori sa le aduca telespectatorilor o competitie stransa si un spectacol fascinant.

Fosta concurenta Romanii au talent, Claudia Stroe, si castigatorul sezonului doi al celui mai tare show de divertisment, Cristian Gog, vor urca maine pe scena pentru doua reprezentatii care vor uimi publicul.

Claudia Stroe abia asteapta sa revina pe scena care a bucurat-o nespus si care i-a dat emotii in sezonul patru Romanii au talent si sa le prezinte romanilor un spectacol cu baloane de sapun, plin de culoare si magie. ”Este aproape o reintoarcere in timp. Cu toate ca au trecut patru ani de la participarea mea, inca retraiesc momentele si emotiile care mi-au calauzit pasii atunci. Cu siguranta voi avea emotii vineri seara, chiar daca nu sunt concurenta. Faptul ca voi fi alaturi de ei imi va aminti cat de frumoasa a fost semifinala in care am participat eu. Le doresc tuturor mult succes si visuri implinite, pentru ca pe mine aceasta emisiune m-a ajutat sa-mi indeplinesc mai multe dorinte. Pentru ca am vazut ce impact are acest gen de spectacol la public, ma simt motivata sa merg mai departe, sa creez o alta poveste ce va prinde aripi cat de curand, atat pe foi de hartie, cat si in file de apa si sapun.”, a declarat Claudia.

Cristian Gog, castigatorul celui de-al doilea sezon Romanii au talent, va urca maine pe scena show-ului pentru un moment unic de mentalism. Este nerabdator sa simta din nou emotiile live-ului si isi doreste sa faca si din aceasta experienta una memorabila. ”Ma simt foarte emotionat ca o sa urc din nou pe scena de la Romanii au talent. In acelasi timp, sunt bucuros, e un sentiment de care mi-a fost dor. Abia astept sa fiu acolo, sa simt presiunea live-ului, sa vad agitatia din platou, sa traiesc momentul din plin. In tot acest timp s-au schimbat destul de multe lucruri in viata mea. Cred ca cel mai important si marele castig al meu, dupa experienta din 2012 de la Romanii au talent, a fost faptul ca am avut ocazia sa fac ceea ce imi place in toti acesti ani. Si pentru asta sunt recunoscator din tot sufletul! Sunt 6 ani in care am facut multe lucruri pe care mi le-am dorit sa le fac, am avut parte de multe experiente care mi-au adus o mare satisfactie si care m-au ajutat sa imi gasesc noi pasiuni. Si multe dintre ele sunt convins ca nu as fi avut ocazia sa le fac daca nu as fi castigat.”, a spus Cristian Gog.