ROMANII AU TALENT 6 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV, ediţie de colecţie: "Știi cum simţi momentul ăsta? Deschizi geamul..."

În Vinerea Mare, show-ul suprem, Românii au talent, le aduce telespectatorilor o "ediție magică", în care emoția și bucuria transmise de concurenți vor face scena să strălucească și să umple casele românilor de energie pozitivă și de optimism.

Petrece sarbatorile in marea familie a talentului! “Romanii au talent”, vineri 20:30 la PRO TV! pe romaniiautalent.protv.ro

Momente și povești care fac sufletul să tresară vor fi prezentate săptămâna aceasta în zi de sărbătoare, îi vor cuceri iremediabil pe Andi, Mihaela, Andra și Florin, și vor primi ropote de aplauze din partea publicului.

Pasiunea și faptul că nu mai vor să stea în umbră, ci vor să se facă remarcați și cunoscuți, aduc concurenții pe scena celui mai tare show de divertisment într-un spectacol grandios. Unul dintre aceștia reușește să sensibilizeze profund jurații, care rămân impresionați de frumusețea reprezentației sale.

”Știi cum simți momentul ăsta? Deschizi geamul dimineața și-ți intră un aer proaspăt, curat... Mulțumesc pentru prospețimea asta și pentru doza asta de impecabil într-un moment artistic.”, spune Mihaela Rădulescu.

Iar Andra continuă: ”M-am ridicat în picioare, e clar că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ești un mare artist!”.

ROMANII AU TALENT 6 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Tot vineri, 6 aprilie, vom vedea și un număr cu piruete care taie răsuflarea oricui, un moment plin de visare, ce îmbină perfect delicatețea cu forța, prezentat de doi români plecați în Italia, care au reușit să uimească o lume întreagă cu talentul lor uimitor.

”N-aș mai insista cu privire la conținutul obișnuit pe care-l vedem zi de zi la televizor. Consider că suntem norocoși că am avut ocazia să vedem cinci minute un pic altfel.”, le spune Andi Moisescu, încântat de alegerea celor doi participanți.

”El e divin, e desăvârșit, n-ai ce să-i faci. Plutea, făcea niște piruete care contraziceau gravitația.”, spune și Mihaela.

ROMANII AU TALENT 30 martie 2018: Mihaela Radulescu a dat ultimul GOLDEN BUZZ. Alla intră direct în semifinala

ROMANII AU TALENT: Paula Moldovan, cunoscuta ca si ALLA, este din Cluj, are 18 ani si eleva. Si-a descoperit pasiunea pentru dans cand avea 6 ani. Spune ca a stiut sigur ca asta vrea sa faca, a simtit ca nu se va mai opri. Face dansuri moderne de la 7 ani , iar in clasa a 9-a a fost recrutata de pe holurile liceului de catre coregraful trupei KID A, trupa din care inca mai face parte. si alaturi de care a mai fost la "Romanii au talent'' in 2015, pana in finala.

Peste 5 ani se vede reprezentand Romania in concursuri de dans. Daca ar castiga marele premiu de la 'Romanii au Talent'', ar vrea sa faca dansul mai cunoscut in tara noastra, in acelasi timp si-ar deschide o scoala de dans si ar investi in trupa KID A.

Pe langa participarea la "Romanii au Talent', ALLA a castigat un concurs in Romania si altul in Croatia, dar si Olimpiada de Coregrafie la scoala, unde a primit locul 1 de excelenta.

Alla spune ca o sensibilizeaza ''cand un om isi exploateaza pasiunea si o impartaseste cu lumea." Desi inca nu si-a dezvoltat aceasta latura artistica, tanara canta cu vocea si deseneaza.

ROMANII AU TALENT 30 MARTIE 2018, cele mai frumoase momente









ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO PRO TV ONLINE 30 MARTIE 2018. La propunerea lui Florin, fiecare dintre ei este nevoit sa jurizeze reprezentatia unui concurent in stilul celuilalt. Andi aminteste de momente din timpul armatei si de un vis pe care l-a avut in perioada respectiva si ii spune maestrului: ”Pustiule, nu ma intrerupe, te rog! Erau vremuri cand tu ma ascultai pe mine si cand eu taceam”.







Mihaela recunoaste, printre altele, ca ”nu mi-ai facut pielea de gaina, ceea ce e un mare minus”, Andra nu e impresionata de prestatia concurentului, dar nici de faptul ca ii lipsesc patratelele si tatuajele, iar Florin promoveaza prin comentariul sau un stil de viata sanatos. Juratii tin cont de toate detaliile atunci cand trebuie sa intre in pielea colegilor lor si nu se abat de la nimic.