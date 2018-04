ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO ONLINE PRO TV 20 aprilie 2018: Ultima preselecţie, cine se apropie de premiul de 120.000 de euro

ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Ultima ediție de preselecții din sezonul 8 “Românii au talent” va avea loc în această seară, la Pro tv.Cei care fac ceva din orice și, mai ales, cei care fac din curajul lor spectacol urcă vinerea aceasta pe scena show-ului suprem. În ultima ediție de preselecții din cel de-al optulea sezon ne vom bucura de momente senzaționale aduse pe scenă de români hotărâți să cucerească întreaga lume.

Filmările la emisiune au avut loc în toamna anului trecut, iar jurații au dezvăluit că nu este deloc ușor să petreci ore în șir pe platourile de filmare. Florin Călinescu este deja trecut de a doua tinerețe și chiar dacă are experiență anterioară ca actor, vârsta își spune cuvântul.

Pe de cealaltă parte nici pentru doamnele din juriu, Mihaela Rădulescu și Andra nu este ușor mai ales că trebuie să reziste pe tocuri să poarte ținute sexy.

ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Florin Călinescu (61 de ani), regele audienţelor, arată ca scos din vitrină în fiecare vineri, în juriul emisiunii “Românii au talent”, de la PRO TV. I se reface machiajul de televiziune la fiecare pauză, barba este proaspăt rasă, iar sacourile, la dungă. În timpul liber, maestrul se îmbracă însă cum vrea şi cum are chef.

Vineri seara, o membră a Lotului Național de Scrimă urcă pe scena Românii au talent pentru a-și prezenta una dintre pasiunile sale și îi cucerește pe jurați și pe Smiley și Pavel cu prezența ei. Fiind vorba despre un hobby al acesteia, jurații își spun pe rând părerea despre pasiuni, timp liber și serviciu. ”Dacă ai o pasiune, ea nu trebuie neapărat să se transforme într-o meserie. Pur și simplu poate rămâne la nivel de pasiune. Eu, de exemplu, am damblaua să bat tobele, dar niciodată nu o să fac din asta o meserie.”, îi spune Andi, iar Florin continuă cu zâmbetul pe buze: ”Mie îmi place să bat câmpii și am făcut din asta o meserie.”. După ce fata părăsește scena, jurații continuă să dezbată pe tema alegerii făcute de ea. Despre ce este vorba, vedem vinerea aceasta, în cel mai tare show de divertisment.

Naiul cucerește publicul la Românii au talent cu ajutorul unei concurente care studiază acest instrument în Olanda… de la un olandez! Reprezentația îi uimește pe toți, iar juriul este impresionat de talentul ei. ”Dacă ai și atingerea aripii de înger, sublimul are deja o explicație.”, spune Mihaela, fermecată de momentul prezentat. ”Ești un Jimi Hendrix al naiului!”, spune Florin, iar Andra continuă la finalul numărului: ”Este genul de român care merge în străinătate și ne face mândri că suntem români! Bravo ei!”.

ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Alla a primit al cincilea Golden Buzz la Românii au talent, sezonul 8. Mihaela Rădulescu a apăsat butonul auriu ce o trimite pe Alla, care a adus pe scenă un număr de dans contemporan, în semifinala show-ului difuzat de ProTV.

ROMANII AU TALENT 13 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Elevii lui Mihai Petre au făcut spectacol pe scena “Românii au talent”. Cei doi i-au impresionat pe jurați și au mers în etapa următoare cu 4 de da.

Elevii lui Mihai Petre au făcut spectacol pe scena “Românii au talent”. Cei doi i-au impresionat pe jurați și au mers în etapa următoare cu 4 de da. UPDATE După ce juraţii au fost impresionaţi de Jean Pierre, un moldovean din Iaşi, foarte colorat şi bun dansator, care l-a făcut pe Andi Moisescu să exclame: "Orice reprezentant al hip hopului este extrem de sensibil. Iată-l: Jean Pierre!", a intervenit o pauză binemeritată. Iar după această scenă a intrat în prim plan Florin Călinescu. Acesta a început să povestească cum îl sună "oameni departe, femei mai ales", rugându-l să le recite "Vlahuţă, mai spune-ne Gârleanu, Gala Galation, un Alecsandri adevărat, un Nastratin Hogea..." a zis, mucalit, Călinescu. "La Hollywood nimeni nu citeşte 120 de pagini de film. Dacă nu eşti în stare să-i convingi în două propoziţii, nu se apucă nimeni de tine. Aşa păţesc eu cu femeile. Deci, mă întreabă: 'Cât ai pe card?... Atât!... Hai!' Păi aşa mi-a făcut una: Ce citeşti mă cu Fefeleaga... şi cu Agârbiceanu? Agârbiceanule! Tu crezi că numai tu eşti cititor? Eu sunt cititoare de carduri!!!" a încheiat momentul său de bună dispoziţie Florin Călinescu.





Au venit sa-si schimbe destinul, sa-si expuna cele mai indraznete dorinte, sa scoata la lumina tot ce au mai de pret.

ROMANII AU TALENT 13 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV:



Nu mai dormi! Emotie si spectacol la superlativ pe scena Romanii au talent. PLUS. In curand! pe romaniiautalent.protv.ro

Vineri, de la 20:30, in cea de-a noua editie Romanii au talent, concurentii ofera un show extraordinar, plin de energie si bucurie, si demonstreaza inca o data ca talentul romanilor depaseste toate granitele si ajunge la sufletele oamenilor cu usurinta.

Dupa o zi in care zeci de reprezentatii i-au uimit, i-au emotionat si i-au facut sa se ridice in picioare si sa aplaude, juratii iau o mica pauza pentru a se pregati cum se cuvine de o noua runda de talent autentic, iar discutiile dintre ei sunt savuroase. "Ma suna oameni de departe, femei mai ales, si-mi spun: te rog, recinta-ne Vlahuta, spune-ne Garleanu... La Hollywood nimeni nu citeste 120 de pagini de film, daca nu esti in stare sa ii convingi in doua cuvinte, nu se apuca nimeni de tine. Asa patesc eu cu femeile.", le spune Florin colegilor sai.

Maine vedem si ce concurenta readuce pielea de gaina la masa juriului si o face pe Mihaela sa se topeasca si, extrem de emotionata, sa isi aduca aminte de bunica sa si sa spuna: "M-a topit povestea cu bunica ta. Acum cativa ani o aduceam si eu cu mare mandrie la un live Romanii au talent pe bunica. Cred ca e unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am facut, din ce simt eu pentru ea, faptul ca am adus-o sa ma vada, sa fie mandra de nepoata.".

UPDATE ROMANII AU TALENT 6 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Romanii au aplaudat in Vinerea Mare talentul autentic si au cunoscut, in cea de-a opta editie a show-ului suprem, Romanii au talent, concurenti cu povesti extraordinare de viata si cu abilitati care au ridicat juriul si publicul in picioare. A fost o seara plina de emotie si bucurie, iar momentele prezentate pe scena s-au imbinat perfect intr-un spectacol complex. Andi, Mihaela, Andra si Florin au analizat cu atentie fiecare reprezentatie si au rezonat cu cele mai multe dintre ele, iar Smiley si Pavel Bartos s-au distrat in culise alaturi de echipa si de concurenti.

Cea de-a opta editie a sezonului 8 Romanii au talent a fost lider de audienta pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul a inregistrat 11.7 puncte de rating si 32.9% share, fata de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obtinut 4.5 puncte de rating si 12.6% share.

Pe intreaga durata de difuzare, la nivel national, peste 2.3 milioane de telespectatori au urmarit spectacolul Romanii au talent, iar in minutul de maxima audienta de la 22:18, aproape 3.1 milioane de romani au fost cu ochii pe cel mai iubit show de divertisment.

Sensibilitate, energie si efervescenta

Concurentii au renuntat la inhibitii si la timiditate si au urcat aseara pe scena Romanii au talent pentru a bucura publicul, dar si cu intentia de a-si face cunoscute aptitudinile. A fost o sarbatoare a talentului, iar telespectatorii au avut parte de un show in care s-au putut regasi cu usurinta, momentele prezentate trecand cu rapiditate prin mai multe stari si registre. Chiar daca juratii au devenit din ce in ce mai pretentiosi, nu au fost putini cei care i-au impresionat vineri, romanii demonstrand inca o data ca au talentul in sange, ca stiu sa zambeasca si ca nu renunta la visurile lor, oricat de greu le-ar fi.

Show-ul a inceput in forta, cu un dans folcloric stilizat, prezentat de 13 baieti si fete plini de energie, care au umplut scena cu frumusete, optimism si pasiune. Dupa acest moment, reprezentatii de rock experimental, acrobatii si streetworkout, balet, stand-up comedy, jonglerie, dans contemporan, pian, improvizatie, dans stil vogue si canto au incantat publicul si au facut sala sa vibreze. La finalul unei seri in care emotia, energia si forta s-au imbinat perfect, K-boom, 7 Klase, Corul Parohiei Iresti, Raoul Sipos, Tiberiu Popovici, Cristina Tiprig si Constantin Tcaci, Kinetics, Corul Seniorii Omeniei, Cristian Roman, Nicolai Curnic si Sonia Orta Rosa, Victor Miron, Marco Rahme, B.E.A.R, Alexandru Covaci, La Vogue, Ciprian Costin, George Pintilii si Lacramioara Busca au primit din partea juriului 3 sau 4 DA si merg mai departe in competitie.

Cel mai tare show de divertisment, Romanii au talent, continua vinerea viitoare, de la 20:30, cu noi momente fascinante, numai la PRO TV!





ROMANII AU TALENT 6 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: În Vinerea Mare, show-ul suprem, Românii au talent, le aduce telespectatorilor o ”ediție magică”, în care emoția și bucuria transmise de concurenți vor face scena să strălucească și să umple casele românilor de energie pozitivă și de optimism.

ROMANII AU TALENT 6 APRILIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV:



Petrece sarbatorile in marea familie a talentului! “Romanii au talent”, vineri 20:30 la PRO TV! pe romaniiautalent.protv.ro

Momente și povești care fac sufletul să tresară vor fi prezentate săptămâna aceasta în zi de sărbătoare, îi vor cuceri iremediabil pe Andi, Mihaela, Andra și Florin, și vor primi ropote de aplauze din partea publicului.

Pasiunea și faptul că nu mai vor să stea în umbră, ci vor să se facă remarcați și cunoscuți, aduc concurenții pe scena celui mai tare show de divertisment într-un spectacol grandios. Unul dintre aceștia reușește să sensibilizeze profund jurații, care rămân impresionați de frumusețea reprezentației sale.

”Știi cum simți momentul ăsta? Deschizi geamul dimineața și-ți intră un aer proaspăt, curat... Mulțumesc pentru prospețimea asta și pentru doza asta de impecabil într-un moment artistic.”, spune Mihaela Rădulescu.