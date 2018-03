ROMANII AU TALENT: Mihaela Radulescu a dat ultimul GOLDEN BUZZ. Alla intră direct în semifinala

ROMANII AU TALENT: Paula Moldovan, cunoscuta ca si ALLA, este din Cluj, are 18 ani si eleva. Si-a descoperit pasiunea pentru dans cand avea 6 ani. Spune ca a stiut sigur ca asta vrea sa faca, a simtit ca nu se va mai opri. Face dansuri moderne de la 7 ani , iar in clasa a 9-a a fost recrutata de pe holurile liceului de catre coregraful trupei KID A, trupa din care inca mai face parte. si alaturi de care a mai fost la "Romanii au talent'' in 2015, pana in finala.

Peste 5 ani se vede reprezentand Romania in concursuri de dans. Daca ar castiga marele premiu de la 'Romanii au Talent'', ar vrea sa faca dansul mai cunoscut in tara noastra, in acelasi timp si-ar deschide o scoala de dans si ar investi in trupa KID A.

Pe langa participarea la "Romanii au Talent', ALLA a castigat un concurs in Romania si altul in Croatia, dar si Olimpiada de Coregrafie la scoala, unde a primit locul 1 de excelenta.

Alla spune ca o sensibilizeaza ''cand un om isi exploateaza pasiunea si o impartaseste cu lumea." Desi inca nu si-a dezvoltat aceasta latura artistica, tanara canta cu vocea si deseneaza.