Rovana Plumb, despre absorţia fondurilor europene: În 2016 nu s-a făcut nimic, în 2017 am turat motoarele la maximum

"În 2016 nu s-a făcut nimic, în 2017 am turat motoarele la maximum. (...) Ar fi fost foarte util pentru România dacă în 2016 domnul preşedinte Iohannis ar fi ieşit cu aceste atenţionări. În 2017 am recuperate un an de întârziere. Un an care, din punctual meu de vedere al fondurilor europene, ar trebui să iasă din program. Pentru că nu există 2016", a spus Rovana Plumb, potrivit Mediafax.

Ministrul Fondurilor Europene i-a răspuns preşedintelui Iohannis şi pe tema prezentării datelor actualizate în ceea ce priveşte absorţia de fonduri europene, Rovana Plumb precizând că ultima informare cu date actualizate a făcut-o pe 8 mai.

"Datele la zi eu pot să vi le spun, avem 16% rată de absorţie faţă de 18% media europeană. Un guvern care lucrează în tensiune şi în presiune nu poate să aibă eficienţă maximă", a mai spus Rovana Plumb.

Klaus Iohannis, despre fondurile europene: Ar fi păcat să nu folosim aceşti bani care au fost alocaţi României pentru dezvoltare

Preşedintele Klaus Iohannis a atenţionat Executivul Dăncilă cu privire la absorbţia de fonduri europene, în contextul datelor de pe site-ul Comisiei Europene, care arată că ţara noastră a folosit 2 miliarde de euro din cele 23 de miliarde alocate pentru fonduri structurale.

"Despre fonduri europene vreau să se înţeleagă că cele ce urmează reprezintă o atenţionare pentru Guvern. Noi dispunem pentru perioada 2014-2020 teoretic 31 miliarde euro. Din ace;ti bani am folosit 4,9 miliarde euro până în momentul de faţă, ceea ce înseamnă 15, 8%. Din 31 de miliarde până acum nu am folosit nici măcar 5 miliarde. Aceste date sunt oficiale atât de pe site-ul Comisiei Europene, cât şi informaţii oficiale de la Guvernul României. În dorinţa de a prezenta o informare exactă am căutat cele mai noi date de pe site-ul Guvernului şi a Comisiei Europene. Ultima informare pe site-ul Guvernului este din 2 februarie a.c. Acum suntem aproape la jumătatea anului. Nu ştiu de ce Guvernul nu publică date la zi. Unii vor crede că se ascunde ceva sau au avut altă treabă decât să informeze. Am luat date mai detaliate de pe site-ul Comisiei Europene, unde datele sunt evident la zi", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.